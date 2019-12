oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)ha sconfittoper 3-1 (22-25; 25-17; 25-19; 25-18) nel recupero della nona giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I meneghini si sono imposti all’Allianz Arena, rimontando dopo aver perso il primo set in volata: i ragazzi di coach Roberto Piazza hanno progressivamente alzato il livello del proprio gioco e hanno trionfato senza particolari patemi contro i pur volitivi calabresi che speravano di tornare a casa con qualche punto prezioso in ottica salvezza.riscatta il ko contro Padova e rialin classifica con cinque vittorie all’attivo in nove partite disputate, a cinque punti di distacco da Trento che ha però disputato un incontro in più e con due lunghezze di margine su Padova. Prestazione da applausi dello schiacciatore Nemanja(20 punti, 3 muri, 2 aces) e dell’op...

OA_Sport : Volley, SuperLega 2019-2020: Milano liquida Vibo Valentia e sale al quinto posto, Petric e Abdel-Aziz dominanti - DefantsClub : RT @perChicoForti: Domenica la curva Gislimberti di #Trento durante la partita di volley Superlega Trentino volley - Perugia, presso… - sportface2016 : #Superlega, #Milano batte in rimonta #ViboValentia -