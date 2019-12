Volley | Mondiale per Club 2019 | Civitanova | missione Sada Cruzeiro Partita durissima

LIVE Conegliano-Guangdong - Mondiale per club Volley femminile 2019 in DIRETTA : Egonu e Sylla a caccia della seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Mondiale per club di volley femminile. Dopo il felice debutto di ieri contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul le ragazze di Conegliano sono pronte a scendere nuovamente sul parquet per sfidare le cinesi del Guangdong Evergrande. Le venete stanno vivendo un grandissimo momento di forma e intendono continuare il filotto di vittorie giunto ormai ...

Conegliano-Guangdong - Mondiale per club Volley femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 4 dicembre si gioca Conegliano-Guangdong Evergrande, match valido per il Mondiale per club 2019 di volley femminile. Le Pantere tornano in campo a Shaoxing (Cina) dopo aver sconfitto l’Eczacibasi nell’incontro di cartello andato in scena ieri e sfideranno la compagine cinese che all’esordio ha sconfitto l’Itambe Minas. Le Campionesse d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico e non vorranno ...

Volley - Mondiale per Club 2019 : Civitanova strapazza l’Al-Rayyan - esordio vincente della Lube : Civitanova ha strapazzato l’Al-Rayyan per 3-0 (25-16; 25-18; 25-13) all’esordio nel Mondiale per Club 2019 di Volley maschile, la Lube partiva con tutti i favori del pronostico nell’incontro d’apertura della rassegna iridata e a Betim (Brasile) ha chiuso i conti in appena 75 minuti di gioco. Tutto davvero molto facile per i Campioni d’Europa che non hanno minimamente sofferto contro i qatarini, non c’è stata ...

Civitanova-Al Rayyan 3-0 - Mondiale per club Volley in DIRETTA : esordio vincente della Lube : Grazie a tutti per averci seguito. Civitanova tornerà in campo domani notte (ore 00.30) per affrontare il Sada Cruzeiro. Civitanova-Al Rayyan 3-0 (25-16; 25-18; 25-13). Vittoria agevole della Lube che non ha avuto problemi, primo successo nel Mondiale per club 2019. 25-13 Errore al servizio dei qatarini, Civitanova ha vinto la partita. 24-13 Simon serve in rete. 24-12 Ottimo diagonale di Jiri ...

Civitanova-Al Rayyan 2-0 - Mondiale per club Volley in DIRETTA : 13-2 - dominio totale della Lube : 16-4 Civitanova avanti di dodici punti al secondo time-out tecnico. 14-3 Finisce qui il turno in battuta di Rychlicki. 14-2 Attacco out di Belal. C'è ancora Rychlicki al servizio. 13-2 Primo tempo di Simon. Che dominio 12-2 Rychlicki è in estasi, staffilata dalla seconda linea! 11-2 Ancora Rychlicki! Super diagonale, questa è la sua serata. 10-2 Pasticcio dei qatarini su servizio di Rychlicki, ...

Civitanova-Al Rayyan 2-0 - Mondiale per club Volley in DIRETTA : la Lube domina senza problemi : Civitanova-Al Rayyan 2-0. 25-18 ACEEEEEEEEEEEEEEEEE! JUANTORENAAAAAAAAAAA! Civitanova vince il secondo set. 24-18 Primo tempo di Bieniek da accademia. 23-18 Fallo di Stefanovic. 22-18 Bruninho chiama Rychlicki da posto 4, schiacciata perfetta. 21-18 Civitanova conserva il vantaggio senza partocolari difficoltà. 20-16 ACEEEEEEEEEEEE! SIMON! Al-Rayyan al discrezionale, la Lube ora sembra in possesso al ...

Civitanova-Al Rayyan 1-0 - Mondiale per club Volley in DIRETTA : 14-13 - secondo set combattuto : 20-16 ACEEEEEEEEEEEE! SIMON! Al-Rayyan al discrezionale, la Lube ora sembra in possesso al set. 19-16 Diagonale veloce di Juantorena. 18-16 Errore al servizio di Rychlicki. 18-15 Sfarfalla di Marco Ferreira, Civitanova prova a riallungare. 17-14 Attacco sul nastro di Vinicius. 16-14 Imperiale primo tempo di Simon, Civitanova avanti di due punti al secondo time-out tecnico. 15-14 Marco Ferreira è ...

Civitanova-Al Rayyan 1-0 - Mondiale per club Volley in DIRETTA : tutto facile per la Lube : 2-0 Juantorena sfonda il muro, Civitanova parte a razzo. INIZIA IL SECONDO SET. Civitanova-Al Rayyan 1-0. 25-16 Leal chiude i conti in un primo set senza storia. 24-15 Simon chiude di prima intenzione, Bieniek show dai nove metri. 23-15 ACEEEEEEEEEE! Bieniek la mette dentro. 22-15 Leal a tutto braccio dopo una bella difesa di Bieniek. 21-15 Perfetto smash di Ryclicki su lunga ricezione avversaria. 20-15 ...

Civitanova-Al Rayyan - Mondiale per club Volley in DIRETTA : 12-6 - la Lube passeggia : 14-8 Civitanova comodamente in vantaggio senza strafare dooo il muro lungo di Simon, time-out per l'Al-Rayyan. 12-6 Bomba di Leal a tutto campo dopo una bella difesa di Balaso. Il muro avversario sembra non esistere. 11-6 Ingenuo fallo a rete dei centrali dell'Al Rayyan. 10-6 Vinicius trova il tocco delle mani alte del muro. 10-5 Juantorena prende un pallone a grande altezza e inchioda a ...

Civitanova-Al Rayyan - Mondiale per club Volley in DIRETTA : si incomincia - esordio per la Lube : 21.44 Questa è la prima partita del round robin tra le quattro squadre partecipanti, servirà per definire gli abbinamenti per le semifinali. 21.42 Si inizia alle ore 22.00 italiane, si gioca a Betim (Brasile). 21.40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Al Rayyan, match valido per il Mondiale 2019 di volley maschile. La presentazione della partita – La presentazione del Mondiale per ...

Volley femminile - Mondiale per Club 2019 : Novara da sballo - battuto il Tianjin in rimonta! Che vittoria al tie-break : vittoria pazzesca di Novara all’esordio nel Mondiale per Club 2019 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa hanno sconfitto il Tianjin per 3-2 (17-25; 15-25; 25-18; 25-15; 15-11) dopo 122 minuti di una pazzesca battaglia andata in scena a Shaoxing (Cina). Le piemontesi sono state letteralmente prese a pallate nei primi due set e tutto lasciava pensare a un massacro sportivo ma le ragazze di coach Massimo Barbolini si sono ...

Novara-Tianjin 3-2 - Mondiale per club Volley femminile in DIRETTA : pazzesca vittoria in rimonta di Brakocevic e compagne : Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a stasera (ore 22.00) per l'esordio di Civitanova nel Mondiale per club maschile, la Lube affronterà l'All-Rayyan. Novara-Tianjin 3-2 (17-25; 15-25; 25-18; 25-15; 15-11). vittoria sontuosa delle Campionesse d'Europa all'esordio nel Mondiale per club 2019 di volley femminile. Ora le piemontesi sperano davvero nella qualificazione alle ...

Novara-Tianjin 2-2 - Mondiale per club Volley femminile in DIRETTA : 8-6 - le piemontesi per il colpaccio : 13-11 Courtneyyyyyyyyyyyyyy! Missile su alzata di Sansonna dopo un'azione palpitante. E ora Novara è a due punti da una vittoria incredibile. 12-11 Mani out di Li, il Tianjin rimane in scia alle Campionesse d'Europa. 12-10 Bravissima Courtney sulle mani alte del muro! Novara conserva il break. 11-10 Pallonetto di Zhu Ting. 11-9 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! CHIRICHELLAAAAAAAAAAAAA! Il capitano ...

Novara-Tianjin 2-2 - Mondiale per club Volley femminile in DIRETTA : si decide tutto al tie-break! : 7-4 Brakoceviiiiiiiiic! Ancoraaaaaaaaa! Missile stratosferico, Zhu Ting recupera lungo ma poi Hooker non interviene col secondo tocco. ALLUNGO DI NOVARA! 6-4 Ancora leiiiiii! Brakocevic maestosa, altro diagonale dopo una difesa miracolosa della Igor! Break delle Campionesse d'Europa, il Tianjin chiama time-out. 5-4 Brakoceviiiiiiiiic! Diagonale nei due metri dopo che il muro aveva contenuto Li, ...