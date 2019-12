Volley | Champions League 2019-2020 | Perugia debutta con una vittoria | Benfica battuto in

Perugia-Benfica - Champions League Volley : orario d’inizio - tv - streaming e programma : Oggi mercoledì 4 novembre (ore 20.30) si gioca Perugia-Benfica, match valido per la Champions League 2019-2020 di volley maschile. I Block Devils sono pronti per fare il loro esordio nella massima competizione europea e vogliono esordire col botto al PalaEvangelisti, i ragazzi di coach Vital Heynen partiranno con tutti i favori del pronostico contro un avversario sulla carta modesto che non dovrebbe creare particolari grattacapi ai padroni di ...

Volley - Champions League 2019-2020 : Perugia pronta per l’esordio - debutto abbordabile col Benfica : Perugia è pronta per fare il suo esordio nella Champions League 2019-2020 di Volley maschile, i Block Devils scenderanno in campo mercoledì 4 dicembre (ore 20.30) al PalaEvangelisti per affrontare il Benfica Lisbona. I ragazzi di coach Vital Heynen sono reduci dalla bella vittoria nel big-match di SuperLega contro Trento e sono saliti al secondo posto nella classifica di campionato dopo un avvio altalenante anche se hanno giocato due partite in ...

CEV Champions League Volley 2020 – Sfuma la tripletta italiana - dopo l’Imoco trionfa anche Scandicci : l’Igor cade a Stoccarda : CEV Champions League Volley 2020: 2ª giornata della fase a gironi, la Savino Del Bene concede il bis. cade la Igor, Stoccarda vince 3-1 Non riesce l’ein-plein alle squadre italiane nella 2^ giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020. dopo il successo pomeridiano dell’A. Carraro Imoco Conegliano in Romania, la Savino Del Bene Scandicci bissa la vittoria dell’esordio superando in casa la Lokomotiv ...

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : Scandicci continua a volare - battuta Kaliningrad in casa! : Scandicci continua a regalare meraviglie nella Champions League 2019-2020 di Volley femminile e, dopo aver espugnato la tana del VakifBank Istanbul all’esordio, sconfigge la Lokomotiv Kaliningrad per 3-1 (26-24; 23-25; 26-24; 25-21) al Palestra di Siena infilando così la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale. Le toscane volano in testa al girone con due successi all’attivo (5 punti) davanti al VakifBank ...

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : Novara crolla a Stoccarda! Pesante ko delle Campionesse d’Europa : Clamorosa sconfitta di Novara nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa partivano con tutti i favori del pronostico contro lo Stoccarda, hanno dominato il primo set ma poi sono state schiacciate dalle tedesche che si sono imposte per 3-1 (11-25; 25-20; 25-18; 25-23) in una gremita SCHARRena. Le ragazze di Massimo Barbolini sono così incappate nella prima ...

CEV Champions League Volley 2020 – L’Imoco asfalta l’Alba Blaj : secco 3-0 in Romania : CEV Champions League Volley 2020: l’A.Carraro Imoco non fa sconti in Romania, 3-0 all’Alba Blaj. In serata Igor e Savino Del Bene Vittoria schiacciante per l’A. Carraro Imoco Volley Conegliano nella seconda giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020. Le pantere di Daniele Santarelli si impongono per 3-0 a Tirgu Mures, in Romania, sul CSM Volei Alba Blaj, vice-campione d’Europa due stagioni ...

Champions League Volley femminile : Conegliano si sbarazza con un netto 3-0 della Volei Alba Blaj. Paola Egonu autentica trascinatrice : Conegliano si sbarazza con un netto 3-0 della Volei Alba Blaj (25-22, 25-14, 25-22). Grandissima protagonista e autentica trascinatrice Paola Egonu con 19 punti. Nei momenti di difficile le campionesse d’Italia si sono affidate all’opposta 20enne che ha risposto con colpi di grandissima classe. Tra le ragazze di Santarelli si sono messe in luce anche Chiaka Ogbogu (12), Miriam Sylla (9) e Indre Sorokaite (7). Per la squadra rumena la ...

Stoccarda-Novara - Champions League Volley femminile oggi : orario d’inizio - tv e streaming : oggi mercoledì 27 novembre si gioca Allianz MTV Stoccarda-Novara, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa saranno impegnate in questa trasferta in Germania, seconda uscita nella massima competizione europea per importanza dopo l’esordio vincente contro il Khimik Yuzhny. Le Gorgonzoline partiranno con tutti i favori del pronostico contro un avversario sconfitto ...

Volei Alba Blaj-Conegliano - Champions League Volley femminile oggi : orario d’inizio - tv e streaming : oggi mercoledì 27 novembre si gioca Volei Alba Blaj-Conegliano, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia saranno impegnate in questa trasferta in Romania, seconda uscita nella massima competizione europea per importanza dopo l’esordio vincente contro il Budapest. Le Pantere, ancora imbattute in questa stagione, partiranno con tutti i favori del pronostico contro ...

Scandicci-Lokomotiv - Champions League Volley femminile oggi : orario d’inizio - tv e streaming : Questa sera (27 Novembre) torna in campo Scandicci per la seconda partita di Champions League contro la Lokomotiv Kaliningrad. Nel primo match della competizione le toscane hanno superato Instanbul e hanno incamerato un successo importante in ottica qualificazione ai quarti di finale ma ora la Savino Del Bene, reduce dalla sconfitta in campionato contro Conegliano, deve dare continuità a questo percorso europeo e l’impegno casalingo contro le ...

CEV Champions League Volley 2020 – Mercoledì la 2ª giornata della fase a gironi : tre italiane in campo : CEV Champions League Volley 2020: Mercoledì tre italiane in campo per la 2ª giornata della fase a gironi. Trasferte per Imoco e Igor, la Savino Del Bene riceve il Kaliningrad Hanno cominciato con il piede giusto le tre squadre italiane impegnate nella CEV Champions League Volley 2020. Imoco Volley Conegliano, Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, vinto il match d’esordio della competizione, saranno in campo Mercoledì ...

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : Conegliano - Novara e Scandicci a caccia del tris di vittorie : Mercoledì 27 novembre molto intenso per le squadre italiane impegnate nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di Volley femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. Conegliano affronterà il Volei Alba Blaj in Romania, le Campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico ma non possono permettersi di sottovalutare le avversarie che hanno tutta la voglia di ...

Volley femminile - Champions League 2019-2020 : Novara strapazza il Khimik - esordio vincente delle Campionesse d’Europa : esordio vincente di Novara nella Champions League 2019-2020 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa hanno travolto il Khimik Yuzhny con un comodo 3-0 (25-17; 25-10; 25-7) in appena 63 minuti di gioco. Tutto facile per le piemontesi di fronte al pubblico del PalaIgor dove hanno giganteggiato in lungo e in largo contro le modeste ucraine che sono rimaste parzialmente in partita soltanto nel primo set: dominio assoluto delle ragazze di ...