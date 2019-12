Volevo fare la rockstar | ultima puntata 4 dicembre ' Fiction sottovalutata' per

Volevo fare la rockstar - ultima puntata stasera su Rai2 : anticipazioni : Torna stasera su Rai2 alle 21:20 con l'ultima puntata Volevo fare la rockstar, la fiction con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston: le anticipazioni. Volevo fare la rockstar torna stasera su Rai2 alle 21:20 con l' ultima puntata. La scorsa settimana la fiction ha tenuto incollati alla TV 1.319.000 spettatori, pari al 5.6% di share. Le anticipazioni dell'ultimo appuntamento ci informano che lo Spaccio KmO è finalmente pronto e l'inaugurazione ...

Volevo fare la Rockstar 2 ci sarà? Il finale e le rivelazioni di Olivia risponderanno alla domanda : anticipazioni 4 dicembre : Volevo Fare la Rockstar 2 ci sarà oppure no? I fan iniziano a chiedersi cosa ne sarà della fiction che ha portato una ventata di novità nel prime time di Rai2 anche se gli ascolti non sono mai stati esorbitanti. I risultati per Valentina Bellè e i suoi sono comunque buoni e solo questo potrebbe bastare per ottenere un rinnovo ma se questo non bastasse in molti sono convinti che la fiction non potrà chiudersi con il finale di oggi, 4 dicembre, ...

Volevo fare la rockstar 2 si farà? : Chi ha visto le puntate su RaiPlay (che ha messo a disposizione l'intera stagione dal 30 ottobre scorso), conosce già il finale di Volevo fare la rockstar, la divertente fiction di Raidue tratta dall'omonimo blog di Valentina Santandrea. Conoscendo il finale, sa anche quante probabilità ci potrebbero essere per una seconda stagione.In realtà, non serve avere già visto l'ultima puntata per immaginare che una serie come questa, appartenente al ...

Volevo fare la Rockstar ultima puntata : trama 4 dicembre 2019 : Volevo fare LA Rockstar ultima puntata. Torna su Rai 2 la nuova fiction con Valentina Bellè. Di seguito trama e anticipazioni della sesta e ultima puntata mercoledì 4 dicembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Volevo fare la Rockstar ultima puntata: trama 4 dicembre 2019 Volevo fare la Rockstar episodio 11 Confusione. Tutto sembra procedere per il meglio ed il supermercato Km0 di Francesco è finalmente pronto. La famiglia ...

Volevo fare la rockstar - anticipazioni ultima puntata : Tanti nodi arriveranno al pettine, nell'ultima puntata di Volevo fare la rockstar, la fiction di Raidue tratta dall'omonimo blog di Valentina Santandrea in onda questa sera, 4 dicembre 2019, alle 21:20. Per Olivia (Valentina Bellè) e la sua famiglia sono in arrivo numerose novità da affrontare.Volevo fare la rockstar, ultima puntata Nel primo episodio, "Confusione", continua ad esserci tensione tra la protagonista ed Eros (Riccardo Maria ...

Volevo fare la Rockstar : anticipazioni ultima puntata di mercoledì 4 dicembre 2019 : Volevo fare la Rockstar - Viola Mestriner, Valentina Bellè e Caterina Baccicchetto Sei prime serate, per un totale di dodici episodi, racconteranno al pubblico di Rai 2 la storia tragicomica di una mamma di neanche trent’anni, che ha già bisogno di ricominciare daccapo. La prima stagione di Volevo fare la Rockstar… e poi ho smesso, già interamente disponibile su Rai Play e diretta da Matteo Oleotto per Rai Fiction e Pepito ...

