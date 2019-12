Volevo Fare la Rockstar | ci sarà la seconda stagione?

davidemaggio

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Valentina Bellè I più curiosi avranno già visto tutte le puntate su RaiPlay, dov’erano disponibili dal momento dell’esordio in tv. Ma per gli affezionatissimi del tubo catodico, le avventure dilasi concludono questa sera su Rai 2, e la vita pasticciata di Olivia (Valentina Bellè) andrà in standby, anche se l’omonimo blog da cui è tratta la serie continua a sfornare nuove avventure ogni giorno. Ma queste nuove avventure, arriveranno prima o poi sul piccolo schermo?la: i motivi per realizzare unaPartita dal 6.7% di share e giunta al 7.1% con il terzo appuntamento,laha poi perso quota, e l’ultima puntata trasmessa mercoledì scorso si è fermata al 5.6%. Tuttavia, la media supera il 6% e bisogna considerare che la disponibilità su RaiPlay dell’interapuò aver influito ...

leoxxx65 : Beh non è proprio una strada da fare in bicicletta quella fra Abbiategrasso e Corbetta (non volevo fare la rima giuro...) #chilhavisto - _xlovemusic : RT @peularis: Ho dato a mio fratello il suo regalo di Natale. Non voleva aprirlo, insisto, lui insiste, io insisto perché voglio vedere la… - MontiFrancy82 : Stasera su Rai 2 il gran finale della serie #volevofarelarockstar @valentinabelle9 -