Volare | Michele Santoro porta su Rai 2 un documentario sulla musica trap – Video

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)A quasi due anni da M,si riaffaccia in Rai. Questa volta, però, per lui nessuna trasmissione politica all’orizzonte. Stasera infatti – in seconda serata su Rai2 – il giornalista presenta, docu che esplora il fenomeno crescente della. Il racconto di– qui anche e sopratutto nelle vesti di produttore – si allargherà all’universo delle nuove generazioni, con i loro sogni e un futuro sempre più percepito come incerto, analizzando il generele più in voga. Dalla moda dei tatuaggi agli abiti firmati, dall’esasperata ricerca della popolarità sui social fino alla costruzione di un linguaggio nuovo, provocatorio. Tutti i simboli del fenomenosaranno al centro di una narrazione che vuole essere attuale e scevra di pregiudizi, che partirà dalle storie di quattro giovani aspiranti ...

