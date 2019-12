Vladimir Luxuria con l’abito da sposa fa emozionare i follower

Vladimir Luxuria con l’abito da sposa migliaia di commenti su Instagram : Vladimir Luxuria pubblica una foto in abito da sposa. E la foto sui social scatena migliaia di commenti. Si va dai cuoricini ai commenti più aspri per Vladimir Luxuria, subito dopo la pubblicazione su Instagram. Un abito da sposa e un mazzo di fiori, lungo la passerella allestita a Potenza, tra lo sguardo e gli applausi del pubblico. «Sfilata in abito da sposa a #Potenza atelier Nozzolillo grande emozione». Vladimir Luxuria non riesce ad andare ...

Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa. Ma è solo per una casa di moda. L’attivista lgbt non smentisce però di essere innamorata : Vladimir Luxuria in abito da sposa, un vestito ovviamente bianco e tanta emozione. L’opinionista e attivista lgbt, con un passato in politica, non è convolata a nozze ma è apparsa su Instagram in alcuni scatti con l’abito nuziale, merito di una sfilata per un atelier su una passerella a Potenza. Tra le mani un bouquet, gli sguardi e gli applausi dei presenti: “sfilata in abito da sposa a Potenza, grande emozione”, ha ...

Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa - Instagram subissato di commenti ironici e di ammirazione : Una Vladimir Luxuria mai vista quella che è apparsa a una sfilata a Potenza in abito da sposa. La foto dell’ex parlamentare è stata postata sul suo profilo Instagram ed è stata subissata di commenti. Alcuni commenti sono stati ironici altri invece hanno commentato con molta ammirazione la foto postata su Instagram. La foto inquadra Vladimir mentre sfila in abito da sposa con un mazzo di fiori in mano. Luxuria ha commentato così la ...

Vladimir Luxuria in abito da sposa : la clamorosa apparizione a una sfilata [FOTO] : Messe da parte le polemiche televisive sorte attorno alle discusse apparizioni presso il Live di Barbara D’Urso, Vladimir Luxuria è serenamente tornata ad occuparsi di eventi pubblici e iniziative di sensibilizzazione. I recenti scontri in diretta con Vittorio Sgarbi non sembrano averne influenzato più di tanto l’agenda, piena come non mai di iniziative sociali; l’ultima apparizione dell’ex parlamentare, ampiamente ...

Vladimir Luxuria - l’abito da sposa e il mare d’amore dei follower : Vladimir Luxuria, la fotostoriaVladimir Luxuria, la fotostoriaVladimir Luxuria, la fotostoriaVladimir Luxuria, la fotostoriaVladimir Luxuria, la fotostoriaVladimir Luxuria, la fotostoriaAbito da sposa e «grande emozione». Vladimir Luxuria – nata nell’estate del 1965 come Wladimiro Guadagno, prima deputata transgender del Parlamento italiano e contemporaneamente attivista, conduttrice tv, attrice e autrice teatrale – è salita in ...

Vladimir Luxuria in abito da sposa lascia tutti senza fiato. “Grande emozione” - le parole di lei : Vladimir Luxuria in abito da sposa, ve la immaginate? Ormai non c’è più nulla da immaginare perché Vladimir Luxuria, l’abito da sposa, l’ha indossato davvero. In occasione della sfilata di un noto atelier di abiti da sposa, la bella Vladimir ha indossato l’abito bianco e ha sfilato. Poi, piena di emozione, ha deciso di postare la foto su Instagram. Ed è stato un vero successo? Tra cuori e commenti, tutti i follower hanno gradito vederla in ...

Vladimir Luxuria sfila come una sposa - piovono i commenti : “Che bella - grazie per questo momento” : C’è sempre una prima volta, anche per Vladimir Luxuria, che si è trovata ad indossare un abito da sposa durante una sfilata e felicemente pubblica uno scatto su Instagram che ricorda questo momento. La foto ha scatenato una pioggia di commenti positivi per l’opinionista, scritti dai suoi numerosi seguaci che non hanno esitato a mostrarle la loro approvazione. La sfilata in abito da sposa L’occasione che ha permesso al ...

Vladimir Luxuria sfila in abito da sposa - : Luana Rosato Vladimir Luxuria ha stupito tutti indossando un abito da sposa in occasione di una sfilata tenutasi a Potenza È solita stupire i suoi fan e non essere mai scontata, così Vladimir Luxuria ha deciso di accettare l’invito di un atelier di abiti da sposa di Potenza e ha sfilato indossando un meraviglioso abito bianco. La ex politica italiana, recentemente protagonista di un duro scontro con Vittorio Sgarbi a Live! Non è la ...

Vladimir Luxuria vestita da sposa emoziona i follower : "Bellissima e dolce in abito bianco" : abito bianco e tanta emozione. Così Vladimir Luxuria è apparsa su Instagram, pubblicando gli scatti della sua passerella a Potenza per un atelier di vestiti da sposa. L’attivista, ex politica e personaggio televisivo ha percorso la passerella portando tra le mani un bel bouquet, tra gli sguardi e gli applausi dei presenti.Le reazioni non sono mancate neanche su Instagram. I follower di Luxuria, infatti, hanno inondato il post ...

Vladimir Luxuria in abito da sposa - pioggia di commenti su Instagram : Vladimir Luxuria in abito da sposa. E la foto sui social scatena migliaia di commenti. Si va dai cuoricini ai commenti più aspri per Vladimir Luxuria, subito dopo la pubblicazione di questa...

Live : Vladimir Luxuria svela un retroscena choc su Rossano Rubicondi : Rossano Rubicondi ospite a Live Non è la d’Urso: la clamorosa rivelazione di Vladimir Luxuria Nell’ultima puntata di Live di Barbara d’Urso c’è stato finalmente il tanto atteso confronto tra Rossano Rubicondi e Ivana Trump con ‘gli sferati’. Tra questi ultimi c’era anche Vladimir Luxuria, la quale ha avuto modo di conoscere molto bene l’uomo in quanto hanno partecipato insieme all’Isola dei ...

Vladimir Luxuria shock su Instagram | la foto che abbatte ogni stereotipo : Ci vuole coraggio per combattere il patriarcato, ci vuole forza per camminare a testa alta nonostante il pregiudizio, ci vuole grinta per rialzarsi. Vladimir Luxuria, dopo le polemiche che l’hanno scossa nei giorni scorsi, a causa delle affermazioni politicamente scorrette di Vittorio Sgarbi, si mostra in tutta la sua bellezza, come mai ve la sareste […] L'articolo Vladimir Luxuria shock su Instagram | la foto che abbatte ogni ...

Vladimir Luxuria - la sfilata in abito da sposa : “Mamma mia che bella!!! Vai Vladyy“; “Sei bellissima“; “Sei bellissima, che meraviglia! Sono commossa da quanto sei dolce in questo abito“; sono solamente alcuni dei commenti che affollano in queste ore il profilo Instagram di Vladimir Luxuria. Motivo? Il suo portamento e la sua eleganza dello sfilare in abiti particolari… da sposa! Vladimir Luxuria, in abito bianco fa il pieno di like Nessuna dietrologia e nessun colpo di scena, su ...

Vladimir Luxuria si scaglia contro Sgarbi e difende Paone : botta e risposta : Vladimir Luxuria si scaglia contro Vittorio Sgarbi per difendere Cecchi Paone: “Battuta più da bulletto che da critico d’arte” Tra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi è guerra aperta. E Vladimir questa volta ha pienamente ragione. Perché, giusto lunedì scorso, a Live – Non è la d’Urso è accaduto qualcosa di davvero spiacevole. Il critico d’arte […] L'articolo Vladimir Luxuria si scaglia contro Sgarbi e ...