Vittoria | arresti per furto di energia elettrica

Far west a Vittoria : spari con pistole e fucili in pieno giorno - quattro arresti : Tre vittoriesi sono indagati per aver tentato di uccidere a colpi di arma da fuoco un tunisino, armato di fucile, anch'egli fermato poco dopo i fatti del 21 novembre. I quattro hanno dato vita a una vera e propria sparatoria nelle strade di Vittoria, in pieno giorno. I proiettili hanno colpito anche auto e case.Continua a leggere