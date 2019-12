Vittime del clima | l’Italia è al sesto posto al mondo

Corinaldo - la mamma di una delle Vittime : "Sfera Ebbasta non ci ha mai telefonato" : Lavinia Greci Donatella Magagnini ha ricordato il figlio 16enne che ha perso la vita schiacciato dalla calca nella discoteca marchigiana: "Il cantante? Aveva scritto una lettera dove si diceva addolorato ma poi non ha fatto niente. Si è fatto solo le stelline e poi basta" Suo figlio ha perso la vita la notte tra il 7 e l'8 dicembre all'interno della discoteca "Lanterna azzurra", a Corinaldo, mentre stava aspettando che iniziasse il ...

Rigopiano - i familiari delle Vittime : "Dispiaciuti per archiviazione - ma inchiesta continua" : Il comitato commenta su Facebook la decisione del gip su 22 indagati: "Le motivazioni confermano che le nostre idee sui fatti erano fondate".

Vittime del clima - l’Italia sesta al mondo dal 1999 : i dati del Climate Risk Index : Italia sesto Paese al mondo per morti da eventi climatici estremi nei decenni 1999-2018. Lo rileva il climate Risk Index 2020, lo studio annuale realizzato da Germanwatch che calcola in quale misura i Paesi del mondo sono stati colpiti da eventi climatici estremi e li classifica in base alla loro vulnerabilità a tali eventi.Continua a leggere

Hotel Rigopiano - archiviate le accuse ai 22 indagati : «Alla fine sarà colpa delle Vittime» : Si torna a parlare dell’Hotel Rigopiano e della tragedia avvenuta il 18 gennaio 2017. In seguito a forti scosse di terremoto e una violenta nevicata, l’ex rifugio e unico albergo della frazione, venne investito da una valanga di neve e detriti proveniente da una linea di cresta del Monte Siella. Fra le 40 persone presenti: 29 vittime e 11 sopravvissuti. A distanza di più di due anni il gip del tribunale di Pescara, Nicola ...

Corinaldo - il padre di una delle Vittime : “Vorremmo rivedere il suo sorriso” : A quasi un anno dalla tragedia di Corinaldo, non cessa il dolore e la richiesta di aiuto di molti dei genitori che quella notte hanno perso il figlio. Il padre di Emma, 14 anni, non riesce a sbloccare il telefono della figlia, da cui vorrebbe vedere ancora una volta il suo sorriso. La calca in discoteca uccise 6 persone Il 7 dicembre sarà un anno esatto da quando 6 persone, di cui 5 giovanissimi, persero la vita nella discoteca La ...

Trovato morto il disperso sul monte Amaro - è la 4° Vittime della montagna in 3 giorni : L'Aquila - E' stato Trovato senza vita in fondo a un canalone il corpo di Fabio Cicone, il 51enne di Sulmona di cui si erano perse le tracce dopo che era andato a fare un'escursione sul monte Amaro. In verità l'allarme era stato dato per due dispersi, ma poi nel corso delle ricerche si era scoperto che il Cicone, maresciallo maggiore dei carabinieri in servizio alla stazione di Castel di Sangro, era andato da solo sulla ...

Giornata Nazionale delle Vittime della Strada : presentato il convegno che si terrà all’Aci : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il colpo di sonno, terribile evento di cui in tanti sono Vittime alla guida di mezzi pesanti e non, è la causa di lutti, feriti, dolore. Contro questa drammatica evenienza, l’Aci di Benevento e l’Ospedale “Rummo” hanno promosso una iniziativa di studio e di sensibilizzazione in occasione del 13 dicembre che è la Giornata Nazionale delle Vittime della Strade. La Giornata sarà ...

Gianpiero e Antonio - Vittime della Maiella : uno è morto tentando di soccorrere l’amico : Sono Gianpiero Brasile e Antonio Muscedere i due escursionisti morti domenica durante un'escursione in montagna, sulla Maiella, nel Pescarese. Uno dei due escursionisti sarebbe morto nel tentativo di raggiungere e soccorrere l'amico che per primo è scivolato sul ghiaccio, precipitando a sua volta.Continua a leggere

Francia - alluvioni in Costa Azzurra : si aggrava il bilancio delle Vittime - 3 soccorritori morti in missione [FOTO e VIDEO] : Durante una missione di salvataggio nel sud della Francia, area colpita da alluvioni, 3 soccorritori sono morti a causa di un incidente in elicottero, nei pressi di Marsiglia. Il velivolo su cui erano a bordo, un EC145, ha perso il contatto radio e radar durante un volo di soccorso e ricognizione. Finora le inondazioni hanno causato 2 vittime. Maltempo in Francia: il video dell’alluvione in corso a Cannes [VIDEO] Maltempo in Francia: ...

Naufragio di Lampedusa - sale a 18 il bilancio delle Vittime : Il tragico bilancio dei migranti morti nel ribaltamento del barcone del 23 novembre scorso a 1 miglio dalle coste di Lampedusa sale a 18 vittime. Le motovedette della Guardia Costiera dell’isola dopo il Naufragio avevano messo in salvo 149 persone. Negli ultimi giorni sono proseguite le attività di ricerca e recupero dei corpi: 4 salme sott’acqua a circa 60 metri dal barcone e 1 una galla – sotto il coordinamento della Procura ...

"Il pensiero è rivolto alle famiglie delle Vittime". La Regina Elisabetta parla dopo gli attacchi di Londra - : Carlo Lanna dopo l'attentato che ha stravolto il centro di Londra, la Regina Elisabetta esprime in un post sui social tutto il dolore e la vicinanza al popolo inglese L’assalto di un lupo solitario al cuore di Londra, avvenuto qualche giorno fa nei pressi del London Bridge, ha fatto piombare (di nuovo) tutto il Regno Unito nella paura del terrorismo. Sotto colpi di Usman Khan sono morte due persone e altre tre ne sono restate ...

Terremoto Albania - gaffe del sindaco di Durazzo : “Dobbiamo essere soddisfatti anche di 50 Vittime” : Dopo una gaffe in tv, la sindaca di Durazzo, la città più colpita dal potente Terremoto del 26 novembre, si è dimessa: durante un’intervista all’emittente tv Top Channel, Valbona Sako aveva dichiarato che “dobbiamo essere soddisfatti anche di 50 vittime” provocate dal sisma, probabilmente intendendo che il bilancio rischiava di essere ancora più grave. La frase è stata subito oggetto di critiche, nonostante in seguito ...

Ricercatore che si occupava del recupero dei detenuti : chi era Jack - una delle Vittime del London Bridge : Identificata una delle vittime dell’attacco di London Bridge. Si chiamava Jack Merritt ed era un giovane laureato dell’università di CamBridge.Secondo le prime ricostruzioni è stato ucciso dal killer, Usman Khan, nella sala all’imbocco del ponte in cui il raid è cominciato, durante una conferenza sulla riabilitazione dei detenuti organizzata a Londra dallo stesso ateneo di CamBridge.Il padre lo ha ricordato ...