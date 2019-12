Vikings 6 | la recensione | Da Kattegat alla Russia innevata

movieplayer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La nostradi6, la nuova stagione della serie con Katheryn Winnick e Alexander Ludwig, su TIMVISION dal 5 dicembre. Cominciamo questadi Viking 6, di cui abbiamo potuto vedere i primi due episodi in anteprima, con una constatazione necessaria: questa serie ha molte potenzialità - soprattutto per lo sguardo inedito che ci offre su una realtà storica e culturale così lontana dnostra -, le perplessità però restano le stesse stagione dopo stagione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei tempi, delle diverse sottotrame e dei personaggi (secondari e non) che ne sono i protagonisti. Con questa sesta stagione, in esclusiva su TIMVISION dal 5 dicembre, ricominciano le avventure di Lagertha e dei figli del defunto Raganar ...

