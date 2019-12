Vigili del Fuoco Ragusa | celebrazione di Santa Barbara 2019 FOTO

FOTO/ I Vigili del Fuoco in festa per le celebrazioni di Santa Barbara : Tempo di lettura: 2 minuti https://www.anteprima24.it/wp-content/uploads/2019/12/WhatsApp-Video-2019-12-04-at-14.26.16.mp4 Avellino – Quest’oggi mercoledì 4 dicembre, come ogni anno, si è svolta presso la sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino la celebrazione in onore di Santa Barbara alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose. Il Comandante di Avellino ing. Luca Ponticelli ha deposto, presso il cimitero ...

I Vigili del Fuoco di Benevento celebrano la patrona Santa Barbara (LE FOTO) : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Dobbiamo conquistare il bene”. Così l’Arcivescovo Felice Accrocca ha chiuso la sua omelia nella Santa Messa per la Festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, celebrata nella palestra del Comando Provinciale in contrada Capodimonte. Rivolgendosi in particolare ai bambini della scuola elementare di Vitulano presenti alla funzione insieme alle Autorità, agli stessi Vigili e a tanti ...

Bari apre il cuore all'Albania : decine di squadre di Vigili del Fuoco partite : L'Albania ha bisogno di aiuto, l'Italia non lo farà mancare. Da Bari sono partite decine di squadre dei Vigili del Fuoco nella tarda serata di ieri. Numerosi mezzi e tanti uomini con un cuore grande...

Nettuno - i Vigili del fuoco trovano il corpo di un uomo. Era carbonizzato : Grave incendio questa notte a Nettuno. Un uomo di 48 anni è stato trovato morto carbonizzato nel suo appartamento. L’edificio è stato evaquato. A Nettuno brucia un appartamento al quarto piano in via Santa Lucia Filippini. Un uomo di 48 anni è stato trovato morto dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme. Sul posto […] L'articolo Nettuno, i vigili del fuoco trovano il corpo di un uomo. Era carbonizzato proviene da ...

Veneto : Vigili del fuoco - oltre 45.600 interventi nel 2019 - in aumento gli incendi : Venezia, 4 dic. (Adnkronos) - Oggi 4 dicembre, Santa Barbara patrona dei Vigili del fuoco. La Santa Patrona che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità viene festeggiata dal personale in tutti i comandi e distaccamenti d’Italia. La giornata di oggi anche l’occ

Veneto : Vigili del fuoco - oltre 45.600 interventi nel 2019 - in aumento gli incendi (2) : (Adnkronos) - Tra le attività della direzione interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige con a capo Loris Munaro il coordinamento dei 7 comandi provinciali, la gestione della colonna mobile regionale, del nucleo elicotteri di Venezia dei sommozzatori sempre della città lagu

Terremoto Ischia - Comandante Vigili del Fuoco svela : “Così salvai il piccolo Ciro” (VIDEO) : Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Ha diretto le operazioni di salvataggio a seguito del Terremoto di Ischia e Casamicciola (21 agosto 2017, scossa di magnitudo 4.0). L’ingegnere Emanuele Franciulli ha ricevuto martedì sera presso il teatro Augusteo di Salerno, per quell’impegno ma anche per tanti altri, il Cuore d’Oro al Gran Galà della Solidarietà organizzato dal Corpo Internazionale di Soccorso Humanitas del ...

4 Dicembre - Santa Barbara : ecco la straziante storia della patrona dei Vigili del Fuoco che protegge da fiamme e fulmini : Oggi, 4 Dicembre, si festeggia Santa Barbara, Vergine e Martire, celebrata dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa. E’ un giorno di vera e propria festa per tutti i lavoratori impegnati in mestieri nei quali si ha a che fare con esplosivi, Fuoco e materiali pericolosi. Secondo la tradizione religiosa la Santa protegge inoltre dalle morti violente e dai fulmini. Dunque minatori, Vigili del Fuoco, addetti alla preparazione di ...

Vigili del Fuoco salvano la vita a 8 cuccioli in grave pericolo : Qualche settimana fa, i Vigili del Fuoco di Nashville hanno ricevuto una segnalazione su otto cuccioli intrappolati in un buco, in un palazzo. Ovviamente, erano in grave pericolo e tutti insieme, senza rifletterci hanno deciso di andare sul luogo per salvargli la vita. Un salvataggio speciale, che ha commosso tutta la gente del posto ed infatti questi uomini meravigliosi, hanno ricevuto molti complimenti da tantissime persone. Era un giorno ...

Usa - Trump minaccia nuovi dazi contro la Francia e l’Italia alla Vigilia del summit Nato : Il summit Nato del 2018 si era aperto con il rimprovero di Donald Trump agli alleati, accusati dal presidente americano di contribuire in modo troppo limitato al budget dell’organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. La vigilia del nuovo summit è segnata da nuove preoccupazioni per la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Europa. La rappresaglia contro la web-tax francese A far scattare l’allarme è stato Robert ...

Maltempo - allagamenti a Roma : decine di interventi dei Vigili del Fuoco : allagamenti e problemi di viabilità a causa delle forti piogge che hanno colpito la Capitale. Sono centinaia gli interventi degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Tra le zone più colpite via Tiburtina e San Lorenzo. Problemi anche in viale dell’università, in viale Regina Elena e al Verano. Diversi interventi della polizia locale anche per la viabilità e per il ripristino della sicurezza stradale. Sulla via Portuense è stato ...

Sicilia : Miccichè - 'Vigili del fuoco? Errore non voluto - categoria merita più tutele' (2) : (Adnkronos) - "Il caso ha voluto – conclude il presidente dell’Ars – che questo mio Errore mi abbia fatto conoscere le criticità che vivono sul territorio quotidianamente i Vigili del fuoco. In Sicilia, ogni anno, vengono effettuati circa 76.500 interventi, quasi 2 mila al giorno: dagli incendi alle

Sicilia : Miccichè - 'Vigili del fuoco? Errore non voluto - categoria merita più tutele' : Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - "Non ho mai avuto timore di dire grazie o chiedere scusa quando necessario. Le mie dichiarazioni dell’altra sera, anche se in parte travisate, sono state comunque un mio Errore. E di questo ho chiesto scusa alle delegazioni sindacali regionali e provinciali dei Vigili d

Sicilia : Miccichè - ‘Vigili del fuoco? Errore non voluto - categoria merita più tutele’ : Palermo, 2 dic. (Adnkronos) – “Non ho mai avuto timore di dire grazie o chiedere scusa quando necessario. Le mie dichiarazioni dell’altra sera, anche se in parte travisate, sono state comunque un mio Errore. E di questo ho chiesto scusa alle delegazioni sindacali regionali e provinciali dei Vigili del fuoco che ho incontrato”. Così il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè dopo le dichiarazioni sui vigili del ...