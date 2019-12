Vieri si racconta a DAZN | «Il 5 maggio il ko che mi ha fatto più male»

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Christiansale sul ring per: «Non ho mai pensato di gettare la spugna: fare il calciatore è bello. Rifarei tutto» Christiansiai microfoni diripercorrendo alcune delle tappe più importanti della sua carriera. In un parallelismo con la boxe, l’ex bomber parla a 360°. Le sue parole. GUANTONI – «Tutte le partite sono le battaglie. Ci volevano i guantoni ogni domenica. Una in particolare ora non mi viene. E comunque io non usavo i guanti, usavo i gomiti…». KO PIU DURO – «Probabilmente il 5, quando abbiamo perso lo scudetto all’ultima giornata. Penso sia il colpo più forte». GETTARE LA SPUGNA – «Se ci ho mai pensato? No, perché fare il calciatore è bello.Vinci e perdi, fa parte del gioco. Ma è un mestiere che tutti vogliono fare. Bello, seguito, giochi davanti a 80000 persone, non c’è nessun motivo per ...

