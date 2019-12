Vicenza | si ribella alla famiglia | 12enne spedito in Bangladesh | “Viveva troppo

fanpage

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Non lo riconoscevo più, mio figlio era diventato irrispettoso, non faceva ciò che gli veniva detto" ha dichiarato il padre del, unico rimasto in Italia. Vicini di casa e scuola temono che venga maltrattato nel Paese di origine dei genitori perché ormai abituato a mettere in discussione l'autoritàre.

EmanueleAnsel : Corriere della Sera: Si ribella alle tradizioni familiari: il papà lo spedisce in Bangladesh. - paoloigna1 : Un appello disperato da ascoltare - FrancescoBlotto : RT @Corriere: «Aiuto, i miei mi hanno portato in Bangladesh». L’appello del baby campione di scacchi “ribelle” -