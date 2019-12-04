romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 20:30: VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 20.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Carolin70270912 : @sanghi47 @ritadallachiesa Verissimo, il nostro sindaco è un grande, in conseguenza dei disagi della viabilità sui… -
Dalla Rete Google NewsLeopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità - Affaritaliani.it
Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SULLA STRADA PROVINCIALE 15 A TEVERINA CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO DI CAPANNELLE E BIVIO CASTEL NUOVO DI PORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO IN ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE E PIU’ AVANTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’APPIA SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 ALESSANDRO CECATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA PONTINA E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA. PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OSTIENSE E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA APRIAMO SEGNALANDO LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SP279 ASSE ATTREZZATO CECCANO AL KM 0+100. PRESTARE ATTENZIONE. CODE PER LAVORI SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMAPORTA IN DIREZIONE Roma. ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO LA VIABILITA RISULTA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA APRIAMO SEGNALANDO LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SP279 ASSE ATTREZZATO CECCANO AL KM 0+100. PRESTARE ATTENZIONE. LA VIABILITA RISULTA REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERMANGONO TUTTAVIA SULLA Roma FIUMICINO, INCOLONNAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMUCINO ALLA ANAGNINA E DALLA A24 Roma-TERAMO ALLA NOMENTANA IN INTERNA CODE DALLA A1 DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA A24 Roma TERAMO E DALLA ANAGNINA ALLA ARDEATINA SULLA Roma FIUMICINO, INCOLONNAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA DALLA PORTUENSE ALL’APPIA E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA IN INTERNA CODE DALLA A1 FIRENZE Roma ALLA PRENESTINA E A1 DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’OSTIENSE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMICINO ALLA CASILINA E DALLA PRENESTINA ALLA CASSIA BIS ANCHE PER INCIDENTE IN INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA Roma-TERAMO E DALLA CASILINA ALL’OSTIENSE SULLA Roma FIUMICINO, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA NOMENTANA E DALLA CASILINA ALLA COLOMBO MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA A24 Roma-TERAMO E LA BUFALOTTA E PIU AVANTI CODE A TRATTI DALLA CASSIA E L’AURELIA E TRA LA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO SULLA Roma FIUMICINO, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA DA VIA CASILINA A VIA ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA A24 Roma-TERAMO E LA BUFALOTTA E PIU AVANTI CODE A TRATTI DALLA CASSIA ALL’OSTIENSE SULLA Roma FIUMICINO, RALLENTAMENTI DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SUL TRATTO URBANO ...