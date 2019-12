Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA APRIAMO SEGNALANDO LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SP279 ASSE ATTREZZATO CECCANO AL KM 0+100. PRESTARE ATTENZIONE. LA VIABILITA RISULTA REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERMANGONO TUTTAVIA SULLA Roma FIUMICINO, INCOLONNAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMUCINO ALLA ANAGNINA E DALLA A24 Roma-TERAMO ALLA NOMENTANA IN INTERNA CODE DALLA A1 DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA A24 Roma TERAMO E DALLA ANAGNINA ALLA ARDEATINA SULLA Roma FIUMICINO, INCOLONNAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA DALLA PORTUENSE ALL’APPIA E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA IN INTERNA CODE DALLA A1 FIRENZE Roma ALLA PRENESTINA E A1 DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’OSTIENSE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA Roma FIUMICINO, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA DALLA Roma-FIUMICINO ALLA CASILINA E DALLA PRENESTINA ALLA CASSIA BIS ANCHE PER INCIDENTE IN INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA Roma-TERAMO E DALLA CASILINA ALL’OSTIENSE SULLA Roma FIUMICINO, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA NOMENTANA E DALLA CASILINA ALLA COLOMBO MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA A24 Roma-TERAMO E LA BUFALOTTA E PIU AVANTI CODE A TRATTI DALLA CASSIA E L’AURELIA E TRA LA Roma FIUMICINO E LA COLOMBO SULLA Roma FIUMICINO, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA DA VIA CASILINA A VIA ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA A24 Roma-TERAMO E LA BUFALOTTA E PIU AVANTI CODE A TRATTI DALLA CASSIA ALL’OSTIENSE SULLA Roma FIUMICINO, RALLENTAMENTI DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA DA VIA CASILINA A VIA ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO I NTENSO DAL RACCODO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA DA POMEZIA A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO ANCORA BLOCCATO PER UN’AUTO IN FIAMME TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA AURELIA, IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO INTENSO SULLA VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA; PERMANGONO CODE SULLA NOMENTANA TRA COLLE VERDE E PIAZZA MENENIO AGRIPPA NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA A24, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA A91 E AURELIA E TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA TUSCOLANA; SULLA VIA CASSIA SEMPRE TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA A24, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA A91 E AURELIA E TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA TUSCOLANA; SULLA VIA CASSIA SEMPRE TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. ANCORA TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA BUFALOTTA E LA A24 E, PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 18 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA A24; SULLA CASSIA BIS UN VEICOLO IN PANNE PROVOCA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA A24; TRAFFICO IN AUMENTO SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LO SVINCOLO PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA A24; SULLA VIA CASSIA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ...