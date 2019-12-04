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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 12 | 30 Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 12:30 (Di mercoledì 4 dicembre 2019) Viabilità 4 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA APRIAMO SEGNALANDO LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SP279 ASSE ATTREZZATO CECCANO AL KM 0+100. PRESTARE ATTENZIONE. CODE PER LAVORI SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMAPORTA IN DIREZIONE Roma. ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO LA VIABILITA RISULTA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO TUTTAVIA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELL’USCITA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA CASTEL RomaNO A CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA SULLA CASILINA CODE A TRATTI PRE TRAFFICO INTENSO DA GIARDINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI RICORDIAMO CHE LA SP4 SETTEVENE-PALO RESTERA CHIUSA FINO ALLA FINE DEI LAVORI DI ...
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twitterromadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 12:30: VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 12.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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