Veronica Cadei | malore all’Università | “E’ solo febbre” Ma alle 7 era morta

Veronica Cadei | chi era la ragazza morta di meningite : Uccisa dalla meningite , Veronica Cadei sognava di coronare i suoi tanti sogni. Purtroppo questa sfortunata 19enne è morta nel giro di un giorno. Si chiamava Veronica Cadei la studentessa uccisa da una meningite acuta. Ed aveva tanti sogni nel cassetto. Come molti giovani che alla sua età, 19 anni, provano già a metterli in pratica. […] L'articolo Veronica Cadei | chi era la ragazza morta di meningite è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Veronica Cadei ha perso la vita a 19 anni a causa di una meningite : Un nuovo evento drammatico, è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì tre dicembre, a Brescia. Dove una ragazza di soli diciannove anni, chiamata Veronica Cadei, ha perso la vita, per una meningite fulminante. In molti sono distrutti per questa grande ed inaspettata perdita. In base alle prime informazioni che sono state rese note, nella giornata di lunedì, la giovane era all’università Cattolica di Brescia, proprio come faceva sempre e ...