Vela | Mondiali 49er e Nacra 17 2019 | in difficoltà gli equipaggi italiani | lontane le

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Grazie alla bella giornata di sole e vento disteso è finalmente cominciato il Mondiale dei17, i catamarani volanti dove gliazzurri sono protagonisti da sempre. Un inizio brillante per l’olimpionico 2016 Vittorio Bissaro, che in coppia con Maelle Frascari ha vinto la prima regata di giornata della sua flotta. Con un quarto, un quinto e un ottavo (scartato) si posiziona in quinta posizione in una classifica che per ora vede inalcuni dei più titolatidella flotta, come il campione del mondo Rugiero Tita in coppia con Caterina Banti, decimo, tredicesimo (scartato), decimo e ottavo i parziali: una giornata decisamente sottotono per il timoniere che nel 2018 ha garantito la qualificazione olimpica all’Italia. Tita è a pari punti con gli altri dueazzurri presenti in Nuova Zelanda, tutti a 28, tutti oltre la ventesima posizione. Lorenzo ...

