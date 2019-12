Vanessa Incontrada | Subito leggi contro il bullismo degli hater

‘Non tutte nascono perfette… : ’Vanessa Incontrada rompe il silenzio e risponde alle critiche. : Vanessa Incontrada ancora una volta ha voluto parlare del suo aspetto fisico e in particolar modo delle critiche che riceve ogni giorno sui social L’arista spagnole, infatti, intervistata da Quotidiano Nazionale, ha parlato di tutte le accuse che negli ultimi anni l’hanno presa di mira. Una forma fisica non perfetta, che ha scatenato gli odiatori da tastiera. Vanessa […] L'articolo ‘Non tutte nascono ...

Vanessa Incontrada - Bianca Guaccero la difende e si infuria : Bianca Guaccero si infuria per le critiche degli haters contro Vanessa Incontrada e la difende a Detto Fatto. Nel corso del programma la conduttrice si è sfogata, scendendo in campo contro chi continua ad attaccare l’attrice per le sue forme e, addirittura, per le lentiggini. Vanessa ha debuttato in prima serata su Rai Uno in coppia con Gigi D’Alessio, trionfando grazie al programma 20 anni che siamo italiani. Un grande successo che, ...

“20 anni che siamo italiani” - Gigi D’Alessio vince gli ascolti con lo show nazional-popolare e lancia Vanessa Incontrada per Sanremo con Amadeus : Non aveva certo le pretese di mirare a un pubblico di nicchia, né elevarsi con un linguaggio alto. “20 anni che siamo italiani”, in onda su Rai Uno ieri e per altre due puntate sempre al venerdì, è stato il classico e lampante esempio di come si possa fare uno show nazional-popolare, senza cadere nel trash. Il risultato? Il programma ha vinto la serata degli ascolti del venerdì con 3.886.000 telespettatori e 19.3% di share, contro la nuova serie ...

