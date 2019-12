Valle Caudina | gira in Ferrari senza assicurazione | scatta il sequestro

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSan Martino(Av) –va per il paese al volante di une revisione. Immediato ildella sfavillante autovettura da parte degli agenti della polizia municipale di San Martino, che dopo una serie di controlli, hanno scoperto che la testa rossa di Maranello non aveva una copertura assicurativa ne una revisione periodica. Per il distratto automobilista multa di 1.000 euro edella vettura di lusso. L'articoloinilproviene da Anteprima24.it.

