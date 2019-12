Usa 2020 | Kamala Harris annuncia il ritiro nella corsa alla nomination

newsmondo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’ex procuratrice della California,, hato ildalle primarie a pochi giorni dai caucus. La senatrice era in netto calo nei sondaggi. STATI UNITI –alza bandiera bianca e lascia laper il Partito Democratico.: “Sospendo la mia campagna” L’annuncio dell’ex procuratrice della California è arrivato via twitter. Nel messaggio della 55enne il ringraziamento ai suoi sostenitori e la promessa di continuare la sua battaglia politica. To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today. But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR—(@) December 3, 2019 Il ...

