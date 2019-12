Uno YouTuber sconfigge il boss finale di Pokémon Spada e Scudo usando solo Magikarp

eurogamer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Spesso considerato uno dei peggiori Pokemon,è noto soprattutto per la sua capacità di usare Splash ed evolversi in Gyarados, ma può anchere ildi Pokemon.Ci sono molti nuovi e desiderabili Pokemon inche i giocatori possono catturare, ma ciò non significa che i giocatori siano particolarmente interessati a loro.Unoha deciso di fare di più e di sfidare Leon, ildella storia principale, in una battagliaun. Tuttavia, questoera di livello 100 e aveva un vasto assortimento di mosse che potevano aiutare in qualsiasi situazione.Leggi altro...

Tecno__Android : Le cover che mostrano l'interno del tuo smartphone - Sono state realizzate da dbrand in collaborazione con JerryRi… - Ophyucus : @techpat_yt @Confumale Santa Maria proteggici tu ?? c'è uno YouTuber che lo dice sempre e mi fa morire. ?? - nocvtis : io che critico uno youtuber della mia città su insta nonostante metà della gente che mi segue sia sua amica bc veni… -