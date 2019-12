Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Lunedì si è recata come sempre in università per studiare, non potendo di certo immaginare che non avrebbe fatto più ritorno a casa. La protagonista di questa drammatica vicenda, di soli 19 anni, era originaria di Villongo, in provincia di Bergamo, ma frequentava le lezioni della Cattolica a. Nel pomeriggio improvvisamente la giovane si è sentita male: visto che sembrava avere la febbre molto alta, un amico l’ha accompagnata in tutta fretta al pronto soccorso degli Spedali Civili di. Inizialmente, nonostante l’elevata temperatura corporea, le condizioni della studentessa non sembravano troppo gravi. Però nelle ore successive la situazione è diventata sempre più drammatica, fino a quando la ragazza non è, nella mattinata di martedì, a causa di una. La notizia ha creato un certo allarme tra i frequentatori dell’ateneo, tanto che le...

vincecamaggio : Universitaria morta per meningite fulminante a Brescia, le autorità: ‘Evitare allarmismi’ - infoitinterno : Brescia, stroncata da una meningite fulminante: studentessa universitaria morta a 19 anni - qn_giorno : Meningite fulminante, morta studentessa universitaria di 19 anni di Villongo #Bergamo #Brescia -