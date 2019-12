Unicredit annuncia 8000 tagli del personale | i sindacati insorgono

thesocialpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Nella giornata di ieri,hato quali saranno i piani del gruppo bancario per il prossimo futuro. Si parla diperdipendenti e la chiusura di oltre 450 filiali, la maggior parte in Italia. Contro la strategiata si sono scagliati i. In Italia il 78% dei licenziamenti totali Ai Capital Markets Day di Londra, nella figura del suo ceo Jean Pierre Mustier, hato le strategie future del gruppo bancario. Come riportato da Ansa e Corriere della Sera, nel triennio 2020-2023punta a creare 16 miliardi di valore per gli azionisti. Tutto questo però con un grave costo per migliaia di dipendenti.Sono infattigli esuberiti e 450-500 le filiali che chiuderanno tra Germania, Austria e Italia. Proprio il nostro Paese subirà la quota peggiore dei provvedimenti: il 78% del totale graverà infatti sull’Italia, con ...

