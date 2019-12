Una Vita anticipazioni | SAMUEL vuole liberarsi di TELMO | ecco chi contatta

Una Vita - Genoveva incinta : Felipe è innamorato di un’altra - la minaccia : Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe ufficializza la sua storia con Genoveva, ma è innamorato di Marcia Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita vedono protagonista Felipe. L’avvocato di Acacias si trova diviso tra due donne, Genoveva e Marcia. Con la prima ha da poco ufficializzato il suo fidanzamento, ma il suo cuore sembra battere per […] L'articolo Una Vita, Genoveva incinta: Felipe è innamorato di un’altra, la ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 9-15 dicembre 2019 : Lucia Parte con Samuel! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 9 a domenica 15 dicembre 2019: Lucia e Samuel si riavvicinano. Rosina ferma la Partenza per Parigi di Susana! Anticipazioni Una Vita: Lucia accetta di fare un viaggio a Toledo con Samuel, mentre Espineira ricorda a Telmo la sua missione. Felipe è molto preoccupato per Celia che potrebbe contrarre anche lei l’epidemia, mentre Susana decide di partire di nascosto alla volta di Parigi! Minacce, ...

Una Vita spoiler al 13 dicembre : Lucia e Telmo soli in canonica - Samuel minacciato : Gli spoiler delle puntate di Una Vita, che andranno in onda fino al 13 dicembre, rivelano che Lucia e Telmo si avvicineranno moltissimo. L’Alvarado, pur di aiutare il sacerdote in un suo progetto deciderà addirittura di chiedere un prestito alle banche mettendo a garanzia la sua eredità. Questa, ovviamente, è una cosa che Samuel non […] L'articolo Una Vita spoiler al 13 dicembre: Lucia e Telmo soli in canonica, Samuel minacciato ...

Una Vita anticipazioni 5 dicembre 2019 : Raul è spaventato da Javier : Nella puntata di Una vita, in onda giovedì 5 dicembre 2019 su Canale 5, Javier non mantiene la promessa fatta a Carmen e porta Raul con sè a svaligiare casa dell'Alday: anticipazioni. Una vita torna con la puntata di giovedì 5 dicembre 2019 e le anticipazioni ci riportano nella triste vicenda familiare di Carmen, del figlio Raul e dell'ex marito Javier. L'uomo aveva preteso le chiavi di casa dell'Alday dall'ex moglie per comettere un furto ma ...

Una Vita anticipazioni spagnole : Augustina minacciata di morte : Proseguono con emozionanti colpi di scena le puntate di Una Vita. Stando alle anticipazioni spagnole della soap, un delitto sconvolgerà Acacias. Si tratta di frate Guillermo, assassinato perché a conoscenza della verità sulla morte del cocchiere Gutierrez. Telmo crederà che il responsabile sia Espineira che, tra l’altro, ha manifestato l’intenzione di derubare Lucia della sua […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: ...

Spoiler di 'Una vita' fino al 13 dicembre : gli Escalora ricattano Susana : Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una vita" giunta ormai al quarto anno di trasmissione in Italia. Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 dall'8 al 13 dicembre a partire dalle ore 14.10. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sulle lettere minatorie che riceveranno Susana e Rosina, sull'iniziativa di padre Telmo di ...

Una Vita - spoiler : Flora - Inigo - e Leonor - lasciano Acacias 38 in modo definitivo : Presto i fans italiani dello sceneggiato Una Vita assisteranno all’uscita di scena di ben tre protagonisti. Purtroppo non si tratterà di un’assenza momentanea, visto che i personaggi in questione diranno addio ad Acacias 38 in modo definitivo. Tutto comincerà quando Inigo Barbosa si servirà della complicità di Tito, la nuova fiamma di sua sorella Flora per vendicarsi di Andrès. Il pugile che tornerà a far battere il cuore della pasticciera, dopo ...

Una Vita - anticipazioni : Trini dà alla luce Milagros : Le anticipazioni di Una Vita si concentrano sulla famiglia dei Palacios, che si allargherà dopo la nascita della piccola Milagros. Purtroppo, Trini dovrà consolare l’amica di sempre Celia che, a differenza sua, avrà da poco perso il bambino. Da questo momento in poi, le vite delle due donne si legheranno in uno strano gioco del […] L'articolo Una Vita, anticipazioni: Trini dà alla luce Milagros proviene da KontroKultura.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Rosina e Susana scoprono di essere state truffate! : Intimorite dalle minacce del pericoloso Clan Escolano, le due donne decidono di pagare il "riscatto" ignare che si tratti solo di un'enorme truffa.

Una Vita - anticipazioni puntata di mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre 2019 : anticipazioni puntata 890 di Una VITA di mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre 2019: Felipe spiega a Celia che un’inondazione ha reso inservibili le case che si trovano nel vecchio quartiere di Tano, di conseguenza la signora decide di accogliere nella sua casa le persone colpite dal dramma… Javier finisce per non rispettare la promessa fatta a Carmen e coinvolge il figlio Raul per la rapina a casa di Samuel. Raul comincia a preoccuparsi ...