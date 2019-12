Una nuova foto proverebbe che le Sardine camminavano nell’acqua del fossato del Castello

Rifiuti Roma - Raggi deve scegliere tra sette siti da trasformare in Una nuova discarica : sette siti all’interno del Comune di Roma fra i quali scegliere la prossima discarica della Capitale. Ammesso che Virginia Raggi, come appare sempre più possibile, non voglia impugnare al Tar l’ordinanza di Nicola Zingaretti che le impone di indicare l’opzione favorita entro una settimana a partire dalla trasmissione della relazione finale. È arrivata a un bivio la crisi istituzionale sui Rifiuti nel Lazio e, in particolare, nella città di ...

The Witcher : Una nuova clip della serie con Henry Cavill : The Witcher arriverà sugli schermi di Netflix tra qualche settimana e una nuova clip mostra Geralt di Rivia in azione. The Witcher, in arrivo su Netflix il 20 dicembre, come dimostra la prima clip sarà ricca di scene d'azione interpretate dal protagonista Henry Cavill. Il video, presentato durante il talk show di Jimmy Kimmel, mostra il personaggio di Geralt di Rivia e Duny combattere contro i soldati della Regina Calanthe, interpretata da Jodhi ...

L’app di Netflix presenta Una nuova funzione in stile Smart Downloads e altre novità : L'app beta di Netflix lancia un sacco di funzioni nuove fra cui un sistema molto simile agli Smart Downloads per film e show televisivi consigliati. novità anche per la luminosità, che finalmente si può regolare direttamente in-app; nella versione beta. L'articolo L’app di Netflix presenta una nuova funzione in stile Smart Downloads e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Una banana sul muro con il nastro adesivo : la nuova opera di Cattelan (da 120mila dollari) : Una ne pensa e cento ne fa, anche se poi per esporle ad una fiera ’arte impiega quindici anni. Il camaleontico e a dir poco originale Maurizio Cattelan, l’artista italiano più pagato al mondo, torna a stupire i suoi appassionati come i critici, questa volta all’Art Basel di Miami. Dopo aver disegnato e realizzato banane in plastica e in vetro, semplici oggetti come lampade per Seletti e la sua Toilet Paper, ha ...

Procedono i lavori su Android 10 per i Samsung Galaxy S9 : a breve Una nuova beta : Stando alle notizie provenienti dalla Corea del Sud, nel corso della prossima settimana sarà rilasciata la seconda beta di Android 10 per Samsung Galaxy S9 L'articolo Procedono i lavori su Android 10 per i Samsung Galaxy S9: a breve una nuova beta proviene da TuttoAndroid.

Piccole Donne : Meryl Streep in Una nuova clip offre consigli di vita : Piccole Donne, il nuovo film tratto dal romanzo di Louisa May Alcott, ha tra gli interpreti anche Meryl Streep, al centro di una nuova clip. Piccole Donne sta per arrivare nelle sale americane e una nuova clip ha come protagonista il premio Oscar Meryl Streep, impegnata a dare consigli al personaggio di Saoirse Ronan. Nel video la zia March spiega a Jo che, essendo una donna, dovrà sposarsi con qualcuno di benestante, a differenza sua che era ...

Arriva il primo neurone artificiale : Una nuova arma contro l’Alzheimer - utile per combattere molte altre malattie : Promette di diventare una futura arma per combattere le malattie causate dalla degenerazione delle cellule nervose, come l’Alzheimer: il primo neurone artificiale in silicio risponde ai segnali del sistema nervoso e segna un passo in avanti verso la possibilità di riparare circuiti nervosi e ripristinare funzioni perdute. Descritto sulla rivista Nature Communications, è il frutto della ricerca coordinata da Alain Nogaret, del ...

Russia - Putin ha firmato Una nuova legge anti-spie. A rischio giornalisti e blogger : Vladimir Putin rispolvera l’Urss, firmando una legge che permette agli individui di essere classificati come «agenti stranieri» e non solo come rappresentanti di Ong o altre entità giuridiche, come invece era dal 2012. A rischio giornalisti e blogger Potrebbero così finire nel mirino della giustizia russa anche giornalisti e blogger. La legge – già entrata in vigore – prevede che chiunque diffonda notizie prodotte da ...

Industria : Confapi Padova - non facciamo di Taranto Una nuova Porto Marghera : Padova, 3 dic. (Adnkronos) - Porto Marghera e Taranto, i punti di contatto sono numerosi. Quello veneto è diventato uno dei poli chimici più importanti d’Europa arrivando a toccare nel 1971 il record storico di impiegati (35.724), prima di lasciarsi andare a un inesorabile e drammatico tramonto, cos

Alaloth : Champions of the Four Kingdoms tra immagini - trailer e Una nuova finestra di lancio : Alaloth: Champions of the Four Kingdoms è un ambizioso progetto realizzato dagli italiani di Gamera Interactive con la collaborazione di un nome estremamente iconico nel panorama RPG: Chris Avellone.Una delle menti dietro a grandi nomi come Fallout, Planescape: Torment e Baldur's Gate, Avellone negli ultimi anni sta collaborando con diversi sviluppatori contribuendo alla realizzazione di progetti come Prey e i prossimi Vampire: The Masquerade - ...

Beatrice Valli e Marco Fantini - ex U&D - presto genitori : 'Arriverà Una nuova vita' : La notizia era nell'aria da settimane ovvero da quando i fan di Beatrice Valli e Marco Fantini avevano notato un pancino sospetto nell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Lei aveva provato a smentire la gravidanza, anche se le sue parole non erano apparse mai davvero convincenti. E proprio per rispondere alla fuoriuscita sempre più insistente di rumors, la Valli ha deciso di ufficializzare la bellissima novità, affidandosi al suo profilo ...

Beatrice Valli e Marco Fantini confermano la gravidanza : “Tra poco arriverà Una nuova vita” : Beatrice Valli è in attesa del suo terzo figlio, lei e Marco Fantini hanno ufficializzato la gravidanza su Instagram Si torna a parlare di Beatrice Valli e Marco Fantini, coppia nata qualche anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo settimane di sospetti e smentite, i due hanno finalmente ufficializzato la gravidanza, l’ex corteggiatrice è incinta. La Valli su Instagram ha ...