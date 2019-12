Un giubbino e poi nient’altro Lo scatto di Miriana Trevisan è favoloso | “Bomba sexy”

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La showgirlè al centro dell’attenzione mediatica per un presunto ritorno amoroso con il suo ex marito Pago, ma lei in un’intervista al programma ‘I Lunatici’ su Rai Radio Due ha precisato: “Ci stimiamo molto…Qualcuno ha scritto che ci siamo riavvicinati? Si è comportato molto bene, non c’è un riavvicinamento ad essere onesti, ma c’è un grande legame visto che abbiamo un figlio. Speriamo di essere un buon esempio per lui”. Ora però l’ex protagonista di ‘Non è la Rai’, nonostante le sue 47 primavere, è sempre più sexy ed affascinante. E dunque offre ai suoi tantissimi fan scatti che la immortalano in tutta la sua perfezione. Adesso è dunque una vera e propria modella, oltre che influencer, e la sua ultima foto ha messo in grandissima difficoltà gli utenti, che hanno seriamente rischiato di essere ...

