Un deputato americano confessa di aver sottratto fondi alla campagna elettorale per

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un membro del Congresso degli Stati Uniti si è dichiarato colpevole davanticorte federale martedì perché reo dirubato centinaia di migliaia di dollari aidella. Questo denaro è stato speso, oltre che in viaggi e cene, anche per acquistare giochi su Steam.La storia inizia nel 2016, quando Duncan D. Hunter è stato interrogato per la prima volta dagli investigatori riguardo al suo lussuoso stile di vita. La Union-Tribune di San Diego ha riferito che tra le spese in questione c'erano circa 1.302 dollari spesi in giochi su Steam. Da quel momento anche la moglie di Hunter, Margaret E. Hunter, è stata coinvolta nello scandalo.Si legge nel comunicato: "Gli Hunter hanno rubato soldi dper oggetti insignificanti come fast food, biglietti per il cinema e scarpe da ginnastica, videogiochi, set Lego e Playdoh, generi alimentari, cibo per cani e ...

