Un bambino autistico su un volo aereo è molto agitato | al momento dell’atterraggio il

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Unè salito su uninsieme ai genitori per tornare a casa dopo una vacanza . Il, Braysen erairrequieto e nessuno riusciva a calmarlo neppure i genitori che, normalmente sapevano moto bene cosa fare per tranquillizzarlo. Ildella United Airlines è stato, per questo,un po’ per tutti: per i genitori, per l’equipaggio ma, soprattutto per il piccolo che tirava calci a chi si avvicinava e urlava senza trovare un po’ di pace. Ilche aveva solo 4 anni eraabituato a volare ma quella volta qualcosa non lo faceva stare sereno. I genitori hanno avuto il permesso da parte dell’equipaggio di tenerlo, eccezionalmente, sulle ginocchia durante il decollo, poi ha tirato calci ai viaggiatori che erano seduti davanti a lui senza che questi perdessero la calma anzi dicendogli che non stava arrecando alcun fastidio, e ...

