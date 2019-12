Ultimo giorno di lavoro per Ilda Boccassini | il pm va in pensione

Pace fiscale - Ultimo giorno per saldare il debito attraverso rottamazione ter e saldo e stralcio : Lunedì 2 dicembre è l'ultimo giorno per pagare la rata della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Chi ha aderito alla Pace fiscale si trova a pagare in alcuni casi la prima e in altri casi la seconda rata di entrambe le misure: vediamo attraverso quali canali i contribuenti possono pagare la rata.Continua a leggere

Allerta Meteo Messina e Reggio Calabria : Ultimo giorno di sole - nel weekend sarà tempesta : ultimo giorno di sole oggi, Venerdì 22 Novembre, nello Stretto di Messina: per il terzo giorno consecutivo sarà una bellissima giornata mite e luminosa, con temperatura massima a ridosso dei +20°C e un soleggiamento totale dall’alba al tramonto. Ma è soltanto la quiete prima della tempesta: infatti nel weekend, tra Sabato e Domenica, un altro ciclone mediterraneo attraverserà il Sud Italia colpendo in pieno Sicilia e Calabria. Nello ...

IMU : il 16 dicembre è l'Ultimo giorno per pagare il saldo : Puntuale come ogni anno il 16 dicembre è la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU 2019. I contribuenti verseranno il saldo dell’imposta dovuta per l’anno corrente, tenendo conto dell’acconto versato lo scorso mese di giugno. Potrebbe essere l’ultima volta che questa imposta viene pagata in maniera separata dalla TASI, visto che, nella bozza della Legge di Bilancio 2020, le due tasse potrebbero essere accorpate già dal ...

Ultimo giorno di test a Valencia - le Yamaha dettano il passo : Le Yamaha lanciano gia' il guanto di sfida. Seconda e ultima giornata di test a Valencia e tre M1 ai primi tre posti nella classifica dei tempi

Come è andato l'Ultimo giorno dell'assemblea del Pd : Una carta d'identità in tre punti: giustizia sociale, giustizia ambientale, giustizia fiscale. E, tra i segni particolari, il rifiuto dei "miti della destra" a cominciare dal 'machismo' e dal mito della forza fisica. Nicola Zingaretti parla per più di un'ora davanti ai delegati che, di lì a poco, daranno il via libera definitiva alla riforma dello statuto. Nel farlo disegna il partito che verrà, senza però rinunciare a togliersi ...

Modena. Domani ai musei civici Ultimo giorno per fiori vintage : Dopo la presentazione in Sant’Agostino del volume “Le chiese e la Sinagoga di Modena” edito da Artioli (che compie 120

Il quarto (e Ultimo) giorno di FLA : C'erano Saverio Raimondo, Marianna Aprile e Matteo Caccia, tra gli altri: un'estrema sintesi in video

La mamma di Nadia Toffa racconta l’Ultimo giorno di sua figlia a Domenica Live : “Le dissi vola tesoro mio” : Un momento commosso e commovente quello di oggi a Domenica Live quando la mamma di Nadia Toffa è stata ospite di Barbara d'Urso per raccontare l'ultimo giorno dell'amata figlia. La morte della iena è ancora una ferita aperta nel cuore di tutti. Dei fan che l'hanno seguita e amata in questi anni in tv e sui social, per coloro che l'hanno conosciuta solo per via della sua malattia e della sua battaglia ma, soprattutto, di amici e della famiglia ...

Mike Bongiorno : 'Che bella - sembri tu quando prendi il sole'/ L'Ultimo saluto a Daniela Zuccoli : Mike Bongiorno ha iniziato la storia d'amore con la moglie Daniela Zucconi nel 1971. Il matrimonio tra i due avvenne a Londra. Ecco le ultime parole che le ha dedicato

L'Ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria : Il primo evento di coalizione del governo Conte II si tiene in una delle roccaforti di sinistra della più verde (naturalisticamente parlando) regione d'Italia. Da qui parte la riscossa - almeno nelle speranze dei protagonisti - della maggioranza di governo che, malgrado o pronostici, non vuole perdersi d'animo, mentre Salvini, nel suo ruolo ormai ufficiale di leader del centrodestra, si dice sicuro che l'elettorato "darà una lezione" ...

L’Ultimo giorno in cui salire sull’Uluru : È stato oggi: ora il famoso massiccio australiano, luogo sacro per gli aborigeni, ha chiuso ufficialmente l'accesso ai turisti