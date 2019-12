Truffa alle Poste | pericolo “smishing” tramite sms

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il caso diai danni diItaliane era già stato segnalato il 19 Novembre 2019. L’allarme però non cessa, anzi. Lasegnalata è un caso di “smishing”. Lo smishing è un tentativo di phishing che parte da un sms anziché da una mail. È un metodo insidioso perché, mentre la maggior parte dei servizi di posta elettronica sono capaci di bloccare o segnalare i tentativi di phishing in questo caso, visto che il messaggio arriva sullo smartphone, non si attiva nessun campanello di allarme. Il messaggio chiede ai clienti di aggiornare i dati al nuovo sistema Psd 2 in modo di evitare il blocco delle utenze postali. Si tratta di qualcosa che può mettere in allarme sia i clienti dell’azienda sia i semplici cittadini ricevono ogni giorno lettere e pacchi. Il link presente nel messaggio conduce ad una pagina web che sembra essere quella diItaliane. Ma non lo ...

