Travolto e ucciso da un treno | tragedia a Pieve Emanuele

Un uomo è deceduto questa sera a Milano, dopo essere stato investito da un treno. L'incidente è avvenuto attorno alle 19.30 presso la stazione Pieve Emanuele, in via Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e il 118. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo stesse attraversando i binari quando è sopraggiunto il treno che l'ha travolto.

Il piccolo Herman Slaughter, di soli 6 anni, è stato purtroppo travolto e ucciso da uno spazzaneve alla guida c'era suo padre. E' morto a soli 6 anni dopo esser stato schiacciato dallo spazzaneve che il padre stava guidando. La vittima è Herman Slaughter e viveva nello Utah (Stati Uniti) assieme alla sua famiglia.

Bimbo di 6 anni cade dallo spazzaneve : Travolto e ucciso - alla guida c'era il padre : Un bambino di 6 anni nello Utah è morto dopo esser stato schiacciato dallo spazzaneve che il padre stava guidando. Il piccolo Herman Slaughter stava sopra il macchinario con suo...

Tragico incidente sulla Strada Statale Appia, in prossimità del tratto di strada che collega i comuni Casertani di Arienzo e Santa Maria a Vico. Un ragazzino di soli dodici anni è stato improvvisamente travolto da una Fiat Bravo mentre viaggiava a bordo della sua bici: nonostante gli immediati soccorsi e i disperati tentativi dei medici, per Paolo non vi è stato però nulla da fare.

Arienzo in lacrime per la morte di Paolo Zimbardi : Travolto e ucciso in bici : Paolo Zimbardi ha sbattuto la testa dopo essere stato investito. Ha rimediato un forte trauma cranico che gli è stato

Incidente Romea - ciclista cambia senso di marcia : Travolto e ucciso da un’auto dei carabinieri : Incidente sulla statale 309 "Romea" in località Sant'Anna di Chioggia: un ciclista ha improvvisamente cambiato senso di marcia venendo travolto e ucciso sul colpo da un'auto dei carabinieri che non ha avuto il tempo di frenare. Traffico in tilt, con la circolazione fortemente rallentata per consentire i rilievi del caso.Continua a leggere

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un tram alla periferia di Milano, all'altezza di via Bignami. La Tragedia è avvenuta alle 19.20. La dinamica non è stata ancora ricostruita con precisione dalla polizia locale che sta effettuando i rilievi.

Statale 16 a Bari nelle vicinanze di Torre a Mare - uomo Travolto e ucciso mentre attraversa a piedi di notte la tangenziale : Un’altra tragedia si è consumata nella notte appena trascorsa sulla Statale 16 a Bari nei pressi di Torre a Mare . Un uomo è stato travolto e ucciso mentre cercava di attraversare a piedi la tangenziale nei pressi dell’uscita Torre a Mare – Noicattaro sulla Statale 16. L’uomo morto sul colpo è uno straniero di 36 anni. In pochi minuti, erano le 24, sono giunte diverse ambulanze. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro ...

Il vicario parrocchiale nelle comunità di Sernaglia della Battaglia, Falzè di Piave e Fontigo è morto ieri sera all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Aveva 84 anni. L'incidente alle 19.15 di fronte a "Ciao Bei" a Susegana. Alla guida dell'auto c'era una 61enne del posto. Negativo l'alcoltest sulla donna.

I fatti sono avvenuti ieri sera intorno alle 22 nella città di Lussemburgo, capitale dell'omonimo stato europeo. La struttura si sarebbe rotta e un frammento avrebbe colpito il piccolo di "2/3 anni", poi morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Aperta un'inchiesta sulla tragedia.

Il 23 novembre scorso, Giuseppe Bonizzoni aveva festeggiato al bar con i suoi migliori amici in occasione dell'imminente pensionamento: terminata la serata è stato travolto e ucciso da un'auto pirata. Per Giuseppe Bonizzoni, operaio di 59 anni residente a Magherno (Pavia), il prossimo 25 novembre sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro. In seguito si sarebbe goduto la tanto agognata pensione.

Un ragazzino, di cui non sono state rese note le generalità né l'età, è stato investito e ucciso da un'automobile mentre Camminava a piedi lungo la strada statale 76. E' accaduto questa mattina intorno alle 5 e 30 tra Jesi e Monsano, in provincia di Ancona. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dell'ambulanza.

San Rossore. Ventenne Travolto e ucciso da un treno lungo la linea ferroviaria Pisa-Lucca : Tragedia a Pisa. Un ragazzo italiano di 20 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno lungo la

Monsignor Giuseppe Ghilarducci, 84 anni, è stato investito da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali vicino alla stazione di Pisa. Il conducente non si è fermato