Travolto dal treno dopo essersi steso sui binari | morto sul colpo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tragedia lungo la linea che collega Venezia e Udine, dove un uomo si èsuidelper poi esseree ucciso al passaggio del convoglio. Il dramma si è consumato nella prima mattina di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019 tra le stazioni di Sacile e Conegliano.dalsuSecondo le prime ricostruzioni l’uomo si sarebbe recato suiper poi stendersi alla vista dell’arrivo del. Il macchinista si è accorto di lui troppo tardi e non è riuscito a frenare in tempo per evitare l‘investimento.l’allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Giunta anche la Polizia ferroviaria, per effettuare i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto, e il magistrato della Procura. ...

