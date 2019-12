anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Settimana più corta del solito per, che venerdì alle ore 21 si troveranno di fronte al Ciro Vigorito per l’anticipo del quindicesimo turno di serie B. Se per i giallorossi allo stato attuale non si segnalano problemi di organico, nei siciliani è inBiabiany, uscito dal campo per un problema al ginocchio subito dopo il gol decisivo di Evacuoil Chievo. I primi esami avrebbero escluso fratture e lasciato spazio all’ottimismo, ma nella giornata di ieri – quella che ha di fatto aperto la settimana per i ‘titolari’ – il francese si è allenato a parte. Considerando che forzare un rientroessere pericoloso, Baldinipensare dunque a un ritorno al 4-3-1-2. In quel caso a giocarsi due maglie nel reparto avanzato sarebbero Evacuo, Pettinari e Nzola, rientrato dalle ...

anteprima24 : ** Trapani, un dubbio potrebbe cambiare i piani tattici contro il ##Benevento ** -