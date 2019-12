Traffico Roma del 04-12-2019 ore 18 | 00

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE PERCODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LANINA. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FILE IN USCITA DALLA CITTA’DA VIA LAURENTINA A VIA DEL CAPPELLACCIO, OLTRE ALE’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. SEMPRE PER INCIDENTE ANCORA PROBLEMI SU VIA SALARIA , CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI, RESTIAMO SU VIA SALARIA ALTRE FILE MA PER LAVORI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO CITTA’. CI SPOSTIAMO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE A TRATTI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA RM TE E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.. INCIDENTE NEL QUARTIERE ...

