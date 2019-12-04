romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Fiano Romano - Traffico Rallentato A1 Firenze-Napoli Traffico Rallentato tra Guidonia Montecelio e Bivio A1/Diramazione Roma No... -
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Traffico Roma del 03-12-2019 ore 17:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 10 : 00 : ANCORA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, MAGGIORMENTE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA LAURENTINA, IN ENTREMBE LE CARREGGIATE. Traffico INCOLONNATO ANCHE LUNGO LA Roma FIUMICINO TRA PARCO DE’ MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SULLA STATALE PONTINA, CODE TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO. Traffico INTENSO E CODE SULLA TANGENZIALE EST, TRA IL BIVIO A24 E VIA TIBURTINA E TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 09 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI ED IL BIVIO A24, ED ANCORA TRA VIA CASILINA E VIA OSTIENSE. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA APPIA, ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA. INCOLONNATO IL Traffico ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO, E TRA VIALE ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 09 : 00 : SEMPRE DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA STATALE PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL Traffico È IN CODA DA POMEZIA NORD A VIA DI PRATICA. FILE ANCHE TRA VIA DI VALLERANO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE, FILE TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E VIA NOMENTANA, E CODE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI, TRA IL BIVIO DELLA A24 E ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 08 : 30 : SEMPRE DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA STATALE PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL Traffico È IN CODA DA POMEZIA NORD A VIA DI PRATICA. FILE ANCHE TRA VIA DI VALLERANO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE, FILE TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E VIA NOMENTANA, E CODE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI, TRA IL BIVIO DELLA A24 E ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 08 : 00 : Traffico CHE SI VÀ SENSIBILMENTE INTENSIFICANDO, IN INGRESSO IN CITTÀ. CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI POI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO A24 E LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE, ED ANCORA TRA VIA TRIONFALE E LA PISANA. INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA SETTECAMIN E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SI REGISTRA ANCHE UN INCIDENTE, ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 07 : 30 : Traffico INTENSO E CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. DIFFICOLTÀ SULLA STATALE PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, FILE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA, VERSO Roma. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO CODE SULLA STATALE FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA AURELIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico DALLA PONTINA AL BIVIO PER CIAMPINO. SULLA TANGENZIALE EST CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL TUNNEL DELLA GALLERIA DELLA NUOAV CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI. CI SONO CODE A PARTIRE DA CORSO DI FRANCIA FINO A VIA NOMENTANA ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO; SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA AURELIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico DALLA PONTINA AL BIVIO PER CIAMPINO. SULLA TANGENZIALE EST PER UN ALLAGAMENTO è CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA DELLA NUOVA ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 19 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST PER UNO ALLAGAMENTO CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALL’APPIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 18 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST PER UNO ALLAGAMENTO CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALL’APPIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...
Maltempo Roma : chiude un tratto della Tangenziale per allagamento - Traffico in tilt : Sulla Tangenziale di Roma e’ chiusa, a causa di un allagamento, la Nuova circonvallazione interna direzione San Giovanni. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della Tangenziale. Rallentamenti e code a partire dalla galleria Giovanni XXIII. traffico in tilt sulla Tangenziale a partire da Tor di Quinto.L'articolo Maltempo Roma: chiude un tratto della Tangenziale per allagamento, traffico in tilt sembra essere il primo su Meteo ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 18 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST PER UNO ALLAGAMENTO CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA ORIOLO RomaNO ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA ORIOLO RomaNO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI. . CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA ORIOLO RomaNO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI. . CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER LAVORI SI RALLENTA SU VIA ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA IGINO GIORDANI. CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER LAVORI SI RALLENTA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DEL RISARO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA. TRASPORTO PUBBLICO RISOLTO IL GUASTO ...