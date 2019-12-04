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Traffico Roma del 04-12-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 04-12-2019 ore 10 | 30 ANCORA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, MAGGIORMENTE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA LAURENTINA, IN ENTREMBE ...

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Traffico Roma del 04-12-2019 ore 10:30 (Di mercoledì 4 dicembre 2019) ANCORA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, MAGGIORMENTE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA LAURENTINA, IN ENTREMBE LE CARREGGIATE. Traffico INCOLONNATO ANCHE LUNGO LA Roma FIUMICINO TRA PARCO DE’ MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SULLA STATALE PONTINA, CODE TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO. Traffico INTENSO E CODE SULLA TANGENZIALE EST, TRA IL BIVIO A24 E VIA TIBURTINA E TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE, ANCHE PER INCIDENTE, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. INCIDENTE LUNGO VIA CASSIA IN CORRISPONDENZA DI VIA DELLA STORTA, RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN INGRESSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO CODE SULLA STATALE FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. FILE ANCHE LUNGO LA SALARIA, QUI ANCHE PER LAVORI IN CORSO, TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE ...
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