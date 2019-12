Torna The Marvelous Mrs Maisel | dettagli | curiosità | impressioni sulla gloriosa terza

optimaitalia

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) TheMrs.3 debutta su Prime Video venerdì 6 dicembre – è il momento giusto per abbonarsi! – e chiunque aspetti con ansia il ritorno di Midgesarà felice di sapere che i nuovi episodi sono un vero spettacolo. Dal nostro esclusivo sguardo in anteprima a cinque di essi, il fiorire della serie firmata Amy Sherman-Palladino emerge chiaro, portentoso. Nuovi personaggi, nuove ambientazioni, nuove ambizioni e stessa irresistibile capacità di lasciare a bocca aperta. In TheMrs.3 ciascuno dei personaggi che abbiamo imparato ad amare si vede costretto ad affrontare dei cambiamenti. Midge e Susie fanno un passo in più verso l'affermazione e la fama, sperimentando la vita on the road con Shy Baldwin e traendone lezioni di ogni sorta. Joel intraprende una nuova avventura imprenditoriale aprendo il suo club a Chinatown. Moishe e Shirley sono alle ...

cepoluc : RT @MassimoCaputi: L'arrivo di un nuovo allenatore accende sempre dibattiti. In Italia, all’estero, nei bar e su Twitter. Oggi torna #Tweet… - IQUIISport : RT @MassimoCaputi: L'arrivo di un nuovo allenatore accende sempre dibattiti. In Italia, all’estero, nei bar e su Twitter. Oggi torna #Tweet… - MassimoCaputi : L'arrivo di un nuovo allenatore accende sempre dibattiti. In Italia, all’estero, nei bar e su Twitter. Oggi torna… -