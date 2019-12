Torino | nella notte le vie ribattezzate per omaggiare lesbiche | trans e femministe

Torino - mistero al cimitero : scambio di lapidi e la vedova scopre che nella bara non c’è il marito : Quando hanno aperto la tomba la sorpresa è stata generale: al posto del signor Salvatore, morto ad aprile 2018, c'era il corpo della signora Angela. I fatti sono avvenuti al cimitero Monumentale di Torino. La scoperta dopo una battaglia legale intentata dalla vedova dell'uomo: "Ha pianto un anno e mezzo perché non sapeva dove si trovasse”.Continua a leggere

Torino - militari nella zona rossa per disinnescare la bomba : Solo militari e volontari per le strade della zona rossa a Torino, dove sono in corso le operazioni di sinnesco della bomba risalente alla seconda guerra mondiale ritrovata in via Nizza. Evacuati 10mila residenti tra il quartiere di San Salvario e parte della Crocetta , altri 50mila hanno potuto scegliere se lasciare la propria abitazione o rimanere in casa fino alla conclusione delle operazioni degli artificieri dell'esercito del 32esimo ...

Crollo viadotto A6 Torino-Savona : “situazione drammatica” per i collegamenti stradali nella provincia di Cuneo : Il presidente della provincia e sindaco di Cuneo, Federico Borgna, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli per lamentare la “situazione drammatica dei collegamenti stradali della provincia di Cuneo, la grave situazione in cui si trova il territorio a causa dei forti ritardi infrastrutturali che da anni viviamo e che il grave evento meteorologico dei giorni scorsi ...

Tuttosport : «Cairo aspetta il morto? Tragedia sfiorata - vende agli ultras Inter biglietti nella curva del Torino» : Duro attacco di Tuttosport a Urbano Cairo presidente del Torino. Cosa si aspetta, il morto? Comincia così l’articolo titolato: “curva Primavera, così è una follia. Venduti circa 400 biglietti a ultrà Interisti: Cairo incassa, mentre le forze dell’ordine non prendono le contromisure necessarie. Bastoni, coltelli, botte: si è rischiata una Tragedia”. Scrive Marco Bonetto: Siamo nella città di piazza San Carlo. La finale di Champions ...

L'Inter domina nella pioggia di Torino : granata travolti 3-0 : La premiata ditta Lautaro ? Lukaku e, in mezzo, il gol meno atteso di de Vrij. Così L'Inter passa a Torino e mantiene la scia della Juventus, vittoriosa a Bergamo. Notizie...

Atletica - T-Fast 42 k – Maratona Città di Torino : domenica grande spettacolo - ci sarà Sara Dossena nella 10 km : domenica 24 novembre si correrà la T-Fast 42 k ovvero la Maratona della Città di Torino, imperdibile kermesse che andrà in scena nel capoluogo piemontese a partire dalle ore 09.30. L’evento di sarebbe dovuto disputare lo scorso 3 novembre ma gli organizzatori hanno scelto di rinviarlo visto i tanti eventi concomitanti nella Città e che è così scelto di posticipare la corsa di tre settimane anche se avrà luogo contemporaneamente alla ...

Torino. Open Mosque vince come miglior progetto nella categoria eventi pubblici del premio Clarinet : Con “Open Mosque”, la Città di Torino, nell’ambito del progetto europeo Clarinet, si è aggiudicata il premio come miglior progetto

Claudio Marchisio rapinato : i ladri hanno minacciato lui e la moglie armati di pistola. Rubati gioielli e orologi nella villa di Torino : Claudio Marchisio è stato vittima di una rapina martedì sera. Quattro persone, con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, sono entrate nella sua villa di Vinovo, nel Torinese, dove sotto minaccia hanno costretto l’ex calciatore e la moglie ad aprire la cassaforte. I ladri sono scappati con gioielli e orologi: ancora da quantificare il bottino, ritenuto consistente. I carabinieri, che stanno analizzando le telecamere di ...

Torino - Mazzarri nella bufera : i tifosi chiedono l’esonero - 3 nomi in caso di ribaltone : E’ una situazione delicata in casa Torino, la stagione dei granata può essere sicuramente considerata al di sotto delle aspettative, il deludente pareggio casalingo contro il Cagliari è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La squadra adesso si prepara per la gara contro la Lazio, trasferta molto difficile e l’allenatore Walter Mazzarri è finito sul banco degli imputati non solo per i risultati ma anche per alcune ...

Torino - bimba di 5 mesi morta nella stanza della nonna : l’autopsia conferma il soffocamento : È morta per soffocamento la piccola Bayan, la bimba di origine marocchina di Torino, trovata priva di sensi dalla nonna dopo essere rimasta incastrata tra la testiera del letto, il cuscino e il comodino nella sua camera da letto. Ma serviranno altri accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto successo. Proprio la nonna è stata denunciata per abbandono di minore: la tragedia si sarebbe verificata mentre si trovava in bagno.Continua a ...

Torino - schianto tra 3 vetture a Leinì - auto nella scarpata : 2 morti e 3 feriti : La tragedia nel pomeriggio si sabato lungo la strada provinciale 460 per Ceresole, in provincia di Torino. coinvolte tre vetture una delle quali è finita già in una scarpata. Due le vittime morte sul posto, tre i feriti tra cui uno grave, trasportato in ospedale nel capoluogo piemontese in elicottero .Continua a leggere

Torino - uccide il vicino di casa a colpi di fucile e fugge : è caccia all’uomo nella zona di Pinerolo : È caccia all’uomo nella zona di Pinerolo e per tutta la provincia di Torino. Si cerca la persona che venerdì pomeriggio ha ucciso a Pinasca, nella borgata Case Sparse, a colpi di fucile il vicino di casa Asuntino Mirai di 66 anni. Tra i due è scoppiata una lite in strada finita poi in tragedia: il 66enne, originario della Sardegna, è stato colpito alle gambe e al torace. L’omicida, un settantenne già noto alle forze ...