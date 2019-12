Tommaso Giulini | il sognatore

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019): il: il: il: il: il: ilQuesto è un estratto dell’intervista di copertina del numero 48 di Vanity Fair – Foto di Mattia Zoppellaro La paura del portiere prima del calcio di rigore, a volte, non è il peggio: «Alla Sant’Ambrogio in Barona, a Milano c’è fango, pioggia e gente che urla sugli spalti. L’attaccante sistema il pallone sul dischetto. Poi tira. Intuisco la direzione, respingo e in qualche modo riesco a fare mia la sfera. Passano tre o quattro secondi e in differita, credo con dolo, mi arriva una terribile pedata in faccia. Comincio a perdere sangue dal sopracciglio. Tanto sangue. All’improvviso non vedo più niente, mi portano al San Paolo e per chiudere la ferita mi applicano dei punti». Tagliare, cucire. Forse è così che si ...

