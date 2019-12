Tifone Kammuri | danni e morti nelle Filippine | almeno 17 vittime e 458mila evacuati

Tifone Kammuri - danni e morti nelle Filippine : almeno 11 vittime e 458mila evacuati : nelle Filippine il passaggio del Tifone Kammuri ha provocato almeno 11 vittime, mentre nei rifugi hanno trovato riparo 458mila persone costrette ad abbandonare le proprie case. Sono stati cancellati 521 voli nazionali e internazionali, la maggior parte da e per l’aeroporto di Manila rimasto chiuso per tutta la giornata di ieri. Kammuri, il 20° Tifone a colpire il Paese quest’anno, ha fatto registrare venti a 155 km/h con ...

Clima - Greenpeace : “Filippine duramente colpite dal Tifone Kammuri - i leader alla Cop25 ascoltino la scienza” [GALLERY] : Le immagini che arrivano in queste ore mostrano per l’ennesima volta come le Filippine siano in piena emergenza Climatica, con milioni di persone colpite dagli effetti catastrofici di eventi estremi sempre più forti e frequenti. Così Greenpeace sul passaggio di Kammuri sulle Filippine, il ventesimo tifone a colpire il Paese durante questo anno. Le Filippine sono tra le regioni più vulnerabili alla crisi Climatica e alle sue conseguenze, con i ...

Tifone Kammuri : si aggrava il bilancio nelle Filippine - due vittime : Il Tifone Kammuri, che si è abbattuto con violenza sulle Filippine nelle scorse ore, ha provocato la morte di due persone. Le forti piogge e i venti hanno causato danni a Manila e hanno provocato la chiusura dell’aeroporto internazionale. La polizia ha reso noto che un uomo è stato schiacciato da un albero caduto e un altro è stato ucciso da un pezzo di legno che lo ha colpito per il forte vento, entrambi sull’isola di Mindoro, a sud ...

Tifone Kammuri - forti venti e piogge intense nelle Filippine : acqua fino ai tetti e alberi abbattuti [FOTO e VIDEO] : Il Tifone Kammuri sta sferzando le Filippine con forti venti e piogge intense. Centinaia di migliaia di persone hanno trovato riparo nei rifugi e la capitale Manila ha chiuso il suo aeroporto internazionale per problemi di sicurezza. La potente tempesta, che ha fatto esplodere le finestre e sollevato i tetti (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo), ha compiuto il landfall nelle scorse ore. Secondo i ...

Tifone Kammuri : danni ed evacuazioni nelle Filippine : Il Tifone Kammuri si è abbattuto sulle Filippine nelle scorse ore, causando il blocco del traffico aereo, delle scuole e degli edifici governativi. Sono state evacuate circa 200mila persone in aree a rischio allagamenti e frane. Il Tifone Kammuri è il 20° a colpire il Paese dall’inizio del 2019: dopo aver investito la parte centrale dell’arcipelago, ha iniziato a perdere potenza. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni ...

Nelle Filippine sono state evacuate 200mila persone in vista dell’arrivo del Tifone Kammuri : Nelle Filippine sono state evacuate 200mila persone in vista dell’arrivo del tifone Kammuri, il 20esimo a colpire il paese nel 2019. Il tifone, che ha già colpito lunedì l’isola di Luzon, ha costretto moltissime famiglie delle province meridionali del paese a

In queste ore il tifone Kammuri sta facendo landfall cioè sta toccando terra sulle isole delle Filippine. Questo intenso ciclone si è rapidamente intensificato nella giornata odierna raggiungendo la categoria 3 con venti attorno...

Le Filippine si preparano all’arrivo del Tifone Kammuri : evacuate 100mila persone : Le Filippine si preparano all’arrivo del tifone Kammuri, conosciuto localmente come Tisoy: le autorità hanno ordinato l’evacuazione di decine di migliaia di persone (già 100mila secondo i media locali), in quanto dovrebbe abbattersi su alcune delle aree più popolose del Paese, inclusa la capitale Manila. Kammuri dovrebbe acquisire potenza fino a diventare un uragano di 3ª categoria entro domani mattina ora locale ed effettuare il ...