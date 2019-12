Terremoto Ischia | Comandante Vigili del Fuoco svela | “Così salvai il piccolo Ciro” VIDEO

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Ha diretto le operazioni di salvataggio a seguito deldie Casamicciola (21 agosto 2017, scossa di magnitudo 4.0). L’ingegnere Emanuele Franciulli ha ricevuto martedì sera presso il teatro Augusteo di Salerno, per quell’impegno ma anche per tanti altri, il Cuore d’Oro al Gran Galà della Solidarietà organizzato dal Corpo Internazionale di Soccorso Humanitas del presidente Roberto Schiavone di Favignana. Franciulli:“Furono 17 ore di lavoro per tirare dalle macerie quella famiglia di sei persone, tra cui un bimbo ancora nella pancia della madre (foto): ricordo, indistinte, le parole delCiro, allora 11enne. Diceva, in napoletano di andare a salvarlo e di farlo in fretta… Sì, quando è uscito da quel cumulo l’ho abbracciato. Chiunque di noi lo avrebbe fatto”. Episodi che ...

