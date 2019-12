Tentano di entrare in Italia con assegno da 100 milioni Bloccati due uomini

meteoweek

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) E’ successo al valico turistico di Maslianico, in provincia di Como. Fermati conmilionario. Oltre al titolo la Guardia di Finanza ha sequestrato anche un contratto, sempre milionario.alla frontiera con undi centodi euro. Si tratta di due persone per le quali la Procura di Como ipotizza il … L'articolodiinconda 100dueproviene da www.meteoweek.com.

ALisimberti : RT @Dea_Vittoria: I 5s lo hanno dimostrato con i fatti: -tentano di entrare nell'ALDE senza successo; -a favore del Global Compact; -votano… - infoitestero : Albania, opposizione in piazza chiede elezioni anticipate. Manifestanti tentano di entrare nel palazzo del… - djmisterpiu : i giudici tremendi non ridete a me mi misero h 24 davanti la camera mortuaria non fare entrare nessuno fino al mio… -