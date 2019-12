Targa per ‘Orso’ | accolta richiesta intitolazione dopo rimozione

Tampona un’auto - scappa perdendo la Targa e ne urta un’altra. Possedeva anche un’arma illegalmente : Mattina da dimenticare per un settantacinquenne di Rivoli, in provincia di Torino, protagonista di una serie di disavventure degne del miglior Fantozzi tra Tamponamenti a catena, fughe rocambolesche e persino armi detenute illegalmente in casa.Continua a leggere

Nasce PlayStation Academy - per mettere alla prova la propria cultura videoludica Targata PlayStation : Oggi, 20 novembre 2019, Nasce PlayStation Academy, la piattaforma online pensata appositamente per celebrare i veri gamers, consentendo loro di testare la propria cultura videoludica sui grandi titoli presenti nel catalogo PlayStation™. Un piano di studi costruito attorno a dieci grandi giochi PlayStation che permetterà ai giocatori nuovi e di vecchia data di approfondire la propria conoscenza dei titoli proposti, di ...

I superstipendi della Farnesina Targata Di Maio : Otto stretti collaboratori Di Maio, il nucleo del suo “cerchio magico”, figurano oggi tra il “personale estraneo alla Pa con contratto a tempo determinato” in qualità di collaboratori diretti del ministro. Lo scrive Il Giornale in un’inchiesta in cui punta il dito contro i “superstipendi degli amici” del leader M5S. Si tratta - scrive Il Giornale - di otto persone equiparate a dirigenti e ...

Parigi - polemiche sull'opera di Jeff Koons per le vittime Isis : sulla Targa niente nomi : Lavinia Greci Il monumento, collocato nei giardini del Petit Palais, non piace ai Parigini perché sembra più celebrare l'artista anziché commemorare le vittime. Ma le opere che fanno discutere sono sparse in tutto il mondo Il monumento rappresenta una mano che tiene insieme un mazzo di tulipani colorati, a cui l'artista ha dato il nome di "Tulips", e li offre alla città. Enormi. In teoria, la scultura serviva a commemorare le persone ...

Firenze. Furgone con Targa fai da te : scoperte numerose irregolarità : Tutto è cominciato dalla targa “fai da te” di cartone di un Furgone notata dalla Polizia Municipale ma dai controlli

Il futuro di Sony è Targato 5G : Xperia 5 potrebbe essere l’ultimo smartphone 4G : Secondo gli ultimi rumor sembra che il Sony Xperia 5 sia l'ultimo smartphone 4G del colosso giapponese L'articolo Il futuro di Sony è targato 5G: Xperia 5 potrebbe essere l’ultimo smartphone 4G proviene da TuttoAndroid.

Auto usate con Targa estera : il Dl Fisco prevede controlli serrati per limitare le frodi : Dopo essere state inserite nei decreti sicurezza di Matteo Salvini che, di fatto, hanno posto un primo limite al loro utilizzo in Italia, le Autovetture con targhe estere sono tornate al centro delle attenzioni del governo. Questa volta è il decreto fiscale - la cui bozza è stata pubblicata pochi giorni fa dall'Ansa - ad interessarsi alle macchine usate comprate in altri Paesi europei. Il Sole 24 Ore riporta che le acquisizioni di Autovetture ...