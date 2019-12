Taormina ha chiesto di pignorare la villetta di Cogne

cronacasocial

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’avvocato Carlovuole che sia pignorata ladi, dove il 30 gennaio 2002 fu ucciso il piccolo Samuele, delitto per cui Annamaria Franzoni ha scontato una pena di 16 anni. La donna si è ossposta e, come appreso dall‘Ansa, della vicenda si occuperà il Tribunale di Aosta. La sfida legale ha origine nella sentenza civile che ha condannato la Franzoni a risarcire il penalista per un mancato compenso di oltre 275mila euro, per la difesa nel giudizio. La casa di Montroz, al centro della contesa, all’epoca dei processi è stata al centro di innumerevoli perizie e scontri tra esperti di accusa e difesa, aspre battaglie combattute dalle aule di giustizia ai salotti televisivi, ma anche luogo di misteri mai chiariti sulla dinamica del delitto. LEGGI ANCHE: Processo Rubi Bis, Emilio Fede vuole chiedere la grazia a Mattarella. La sentenza del tribunale di ...

