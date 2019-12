Taormina chiede il pignoramento della villa di Cogne | Franzoni non mi ha

ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Annamariadovrebbe al penalista 275 mila euro di parcella: lei nega e si oppone. Udienza ad Aosta La villetta ditorna agli onoricronaca. La casa dove il 30 gennaio 2002 è stato trovato senza vita il piccolo Samuele Lorenzi è ora la centro di una contesa giudiziaria. L'avvocato Carlo, che ha difeso Annamarianelle prime fasi del processo, ne ha chiesto infatti il. La donna si è opposta e ora sarà il Tribunale di Aosta a occuparsivicenda. A inizio 2017, il Tribunale di Bologna aveva condannato Annamariaa risarcire il penalista per un mancato compenso di 275mila euro. L'intera somma, calcolando iva, interessi e cassa previdenza avvocati, si aggirava attorno ai 400mila euro, ma gli onorari da pagare furono quantificati in 275mila euro. Come riporta l'Ansa, il 22 ottobre ad Annamaria...

HuffPostItalia : Taormina chiede il pignoramento della villetta di Cogne: 'Franzoni non mi ha pagato' - saldare86 : RT @SkyTG24: Cogne, avvocato Taormina chiede pignoramento villetta delitto - halo_reverse : RT @SkyTG24: Cogne, avvocato Taormina chiede pignoramento villetta delitto -