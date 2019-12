Studenti a lezione di ignoranza L’Ocse boccia il sistema scolastico italiano Gli

lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Se non si tratta di una vera e propriatura, possiamo considerarci “rimandati a settembre”. Non si può riassumere diversamente il contenuto dell’ultimo rapporto Pisa (Programme for International Student Assessment) del 2018 con cuivaluta, trimestralmente, gliquindicenni in tutto il mondo per stabilire se abbiano acquisito le conoscenze e le competenze essenziali per entrare a far parte della società. Un report in cui vengono soppesati tre ambiti, rispettivamente la lettura, la matematica e le scienze, e dal quale emerge una fotografia choc del nostro Paese. Senza girarci troppo intorno, secondo gli esperti i nostri ragazzi non migliorano nella capacità di leggere o comprendere un testo, presentano enormi difficoltà nelle scienze per via dei quali si piazzano sotto la media Ocse e, cosa ben più grave, i dati mostrano addirittura che le capacità scientifiche e di ...

