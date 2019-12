Studentessa muore di meningite in 24 ore | la madre | Se qualcuno ha sbagliato

Brescia - Studentessa di diciannove anni muore di meningite fulminante : Una studentessa di diciannove anni della provincia di Bergamo è morta nelle scorse ore all'ospedale di Brescia per meningite fulminante da meningococco. Sono in corso gli accertamenti...

Meningite fulminante - un’altra vittima : muore una Studentessa di 19 anni : Registrato un nuovo caso di Meningite fulminante a Brescia: la vittima è una studentessa dell’Università Cattolica di soli 19 anni. Un’altra vittima della Meningite è stata registrata nelle scorse ore a Brescia. Si tratta di una ragazza di 19 anni, una studentessa dell’Università Cattolica al primo anno. Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, lunedì scorso […] L'articolo Meningite fulminante, un’altra vittima: ...

Meningite fulminante - muore Studentessa di 19 anni : Sarebbe stata una Meningite fulminante a stroncare una studentessa di 19 anni ieri a Brescia. La giovane di di Villongo...

Studentessa muore a 19 anni per una meningite fulminante : Tragedia per una Studentessa di Villongo (provincia di Bergamo) che è morta a 19 anni a causa di una meningite fulminante. La giovane si è sentita male nella giornata di lunedì 2 dicembre 2019 mentre era in università. Le sue condizioni si sono aggravate nella notte e si è spenta il giorno successivo. Studentessa morta per meningite fulminante Dopo aver accusato una febbre molto alta mentre stava frequentando le lezioni alla Cattolica di ...

Brescia - Studentessa di 19 anni muore per meningite fulminante. Profilassi per 90 compagni dell’università Cattolica : È morta martedì mattina poche ore dopo l’arrivo in ospedale una 19enne di Dramma a Villongo, in provincia di Bergamo, colpita da meningite fulminante. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la giovane lunedì pomeriggio si trovava a Brescia all’università Cattolica, dove studiava, quando ha iniziato a sentirsi poco bene. Un amico l’ha accompagnata in ospedale, ma la 19enne aveva la febbre molto alta, ma, da una ...

Brescia - Studentessa di diciannove anni muore di meningite fulminante : Una studentessa di diciannove anni della provincia di Bergamo è morta nelle scorse ore all'ospedale di Brescia per meningite fulminante da meningococco. Sono in corso gli accertamenti...

Parigi - Studentessa napoletana della Sorbona muore dopo essere precipitata dal balcone : Quella che arriva da Parigi è una storia davvero molto triste. Secondo quanto riferiscono i maggiori media locali e nazionali, una giovane studentessa napoletana di 20 anni, Niva Congedo, è deceduta dopo essere precipitata dal balcone del suo appartamento situato al decimo piano di uno stabile del Boulverd Jourdan. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 13:30 di lunedì 18 novembre. Le cause della caduta non sono ancora state chiarite con ...

Studentessa italiana muore a Parigi : è caduta nel vuoto dal decimo piano : È morta ieri a Parigi, dopo essere caduta dalla finestra della sua abitazione, una giovane napoletana che frequentava da...

Studentessa napoletana alla Sorbona muore cadendo dalla finestra a Parigi : È morta ieri sera a Parigi, dopo essere caduta nel pomeriggio in modo accidentale dalla finestra della sua abitazione, una Studentessa napoletana Niva Congedo, di 20 anni, che da settembre frequentava il terzo anno della facoltà di diritto italo-francese alla Sorbona. Lo ha riferito all’Ansa il legale della famiglia, avvocato Luigi Trapani.L’incidente, sul quale sono in corso indagini della polizia, è avvenuto ...

Napoli - Studentessa muore suicida a Parigi : s'è lanciata da un'aula dell'Università Sorbonne : Tragedia a Parigi: una giovane napoletana, Niva Congedo, poco più che ventenne, si è tolta la vita lanciandosi da un'aula della Università Sorbonne, dove da tempo frequentava...

Fa una dieta a base di pillole dimagranti - Studentessa muore a 20 anni : Assumeva delle pillole dimagranti all'aceto di mele, ogni giorno, da circa due anni. Lindsay Bone, una brillante studentessa di Brighton, 20 anni, è morta a seguito di una dieta ferrea inclusiva di lunghi e affamanti digiuni. Aveva pianificato una vacanza in Asia, in compagnia del fidanzato, per la prossima estate. Ossessionata dal pesoforma, e determinata a superare la prova costume senza riserve, si era messa a stretto regime alimentare.Teneva ...

Studentessa muore in classe a Salerno - un mese fa la scomparsa di un compagno : Panico e terrore all'Istituto di Istruzione Superiore Genovesi-Da Vinci di Salerno per la morte improvvisa di una sedicenne. La tragedia è successa nella mattinata di lunedì 7 ottobre mentre la ragazza, al terzo anno del percorso di studi, si trovava alla lavagna vicino alla cattedra per svolgere un esercizio di matematica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti Melissa La Rocca, originaria di San Mango Piemonte, paesino della provincia di ...

Studentessa ha un malore in classe e muore a 16 anni : Una ragazza di 16 anni ha perso la vita questa mattina, 7 ottobre, nell’istituto superiore “Genovesi-Da Vinci” di Salerno. La vittima, secondo quanto si apprende, avrebbe avuto un malore in aula mentre si trovava alla lavagna per un esercizio. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori. Sono in corso indagini da parte degli agenti della Squadra Mobile di Salerno.Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era ...