Studentessa morta di meningite a Brescia | indagati 7 medici

Brescia - mamma Studentessa morta di meningite : chi ha sbagliato paghi : La mamma di Veronica, la studentessa 19enne di Villongo (Bergamo), morta per una meningite fulminante agli Spedali Civili di Brescia , ha risposto al telefono ad alcune domande rivolte da una giornalista del Corriere della Sera: "è vero che mia figlia non tornerà più, è vero che niente me la ridarà. Ma voglio andare a fondo, perché devono spiegarci come sono andate le cose e, se qualcuno ha sbagliato , deve pagare". "Vogliamo ...

Si sente male all'università - poi la situazione precipita : morta Studentessa di 19 anni : Veronica Cadei studiava alla Cattolica di Brescia. Abitava a Villongo, in provincia di Bergamo. Come da prassi, è già...

Va a letto con il mal di testa - Studentessa trovata morta nel letto dalla mamma : meningite fulminante : Stroncata da una meningite senza avvertire alcun sintomo se non un mal di testa. L’unica cosa che Jessica Cain ha fatto prima di morire è stato seguire il consiglio di sua madre: ha preso una pillola per il mal di testa e si è messa a letto nella sua casa di Gateshead, in Inghilterra, sperando di svegliarsi meglio. Ma non c’è stato un nuovo giorno per lei: al mattino del 14 ottobre scorso la sua mamma l’ha trovata morta nel suo letto, stroncata ...