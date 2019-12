Stasera in tv | Chi l’ha visto? | le anticipazioni del 4 dicembre

Il caso di Luca Sacchi e quello di Martina Rossi - Stasera a Chi l'ha visto? : Si torna a parlare dei casi di Luca Sacchi e Martina Rossi. Ospiti di Federica Sciarelli: i genitori di Sacchi e la madre della Rossi.

Stasera Italia - Sgarbi contro governo M5S-Pd : 'Ma chi sono questi dementi?' (VIDEO) : Nel corso della sua partecipazione a Stasera Italia, trasmissione di Rete 4, Vittorio Sgarbi ha avuto modo di manifestare le sue idee piuttosto critiche nei confronti dell'attuale governo. A non convincerlo ci sono le troppe divisioni che sarebbero sintomo di un'inadeguatezza di chi, al momento, regge le fila del Paese. Parole espresse come di consueto senza peli sulla lingua e senza lesinare termini che non lasciano spazio ad ...

Sul Mes Stasera - al vertice di palazzo Chigi - si rischia la fine dell’alleanza giallorossa : I toni sempre più duri di Luigi Di Maio contro la riforma del Mes, il fondo Salva-Stati, che il governo dovrà confermare in Europa, e su cui domani il premier Conte dovrà riferire in parlamento la posizione del governo, ha scatenato l’allarme degli alleati, Pd in primis, a poche ore dal vertice di maggioranza di questa sera a palazzo Chigi: la posizione in apparenza intransigente di Di Maio sul rinvio della firma italiana ha fatto crescere ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Stasera quattro casi di violenza sulle donne : Federica Sciarelli affronterà i casi di quattro donne, quelli di Claudia Stabile, Antonietta Giarnieri, Martina Rossi e Ana Maria di Piazza.

Sci alpino - comincia il lungo week-end di Lake Louise : Stasera la prima prova cronometrata maschile di discesa : La prima prova maschile di discesa apre la terza tappa di Cdm a Lake Louise: il programma di giornata La prima prova cronometrata di discesa maschile prevista per mercoledì 27 novembre alle ore 20.15, sancirà ufficialmente l’inizio della terza tappa della Coppa del mondo di sci alpino di scena a Lake Louise, in Canada. Ad aprire le danze sarà l’americano Bryce Bennett, seguito da Josef Ferstl e Mauro Caviezel. Dominik Paris, ...

Juventus-Atletico Madrid Stasera in tv - a che ora inizia e come vederla gratis e in chiaro su Canale 5 : La qualificazione agli ottavi è cosa fatta, stasera si lotta per il primo posto: oggi, martedì 26 novembre, la Juventus affronterà l’Atletico Madrid nel match valido per la quinta e penultima giornata della prima fase a gironi della Champions League di calcio. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.00, e le due formazioni scenderanno in campo conoscendo il risultato di Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen, che scatterà alle ore 18.55. ...

Champions - Juventus - Atletico Madrid Stasera in chiaro su Canale 5 : Martedì 26 novembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la quinta giornata di Champions League “Juventus-Atletico Madrid”. In diretta dall’Allianz Stadium di Torino andrà in scena la super sfida tra i bianconeri di Maurizio Sarri e gli spagnoli del Cholo Simeone. Alle 19.45, su Canale 20,...

Programmi TV di Stasera - lunedì 25 novembre 2019. Su Rai3 nuove inchieste per «Report» : Sigfrido Ranucci Rai1, ore 21.25: In punta di piedi – Replica Film Tv di Alessandro D’Alatri del 2017, con Cristiana Dell’Anna, Bianca Guaccero. Prodotto in Italia. Trama: Angela, 11 anni, ha un sogno: diventare una ballerina classica. Fin qui è tutto nella norma se non fosse che Angela vive a Secondigliano ed è la figlia di Vincenzo, capo piazza dei Peluso, che decide di tradire il suo clan ed entrare nelle file di quello avversario. ...

Morto Cry Lipso : il rapper aveva 21 anni - un suo brano si chiamava 'Stasera muoio' : Cry Lipso, il giovane rapper fiorentino, è stato trovato Morto nella casa di alcuni suoi amici nel pomeriggio di venerdì 15 novembre. Gli amici che lo ospitavano per la notte hanno chiamato il 118, ma era troppo tardi e per il ventunenne i soccorsi si sono rivelati inutili. Deceduto Lipso, aperta un'indagine per chiarire le cause del decesso Il mondo della musica è in lutto, soprattutto tra i giovanissimi: Cry Lipso ha perso la vita in ...

Allerta Meteo Lazio : da Stasera codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico : Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico per i possibili effetti al suolo dovuti al trascorso evento Meteorologico avverso sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri dalla sera di oggi, domenica 17 novembre e per 24-36 ...

Muore a 21 anni il rapper Cry Lipso. Pochi giorni fa era uscito il video del brano “Stasera muoio” : E’ stato trovato morto ieri in un appartamento a Pistoia Cry Lipso, 21 anni, rapper fiorentino emo-punk noto nella scena underground della città. Le circostanze dell’improvviso decesso sono ancora in fase di accertamento. A dare l’allarme sono stati gli amici che lo avevano ospitato. Inutili i tentativi di rianimarlo praticati dai sanitari del 118. Il pm ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso che si sospetta possa essere ...

Coez : il suo 'E' sempre bello in Tour' inizia Stasera 16 novembre a Casalecchio di Reno : Parte oggi 16 novembre il Tour di Coez, il cantautore e rapper italiano che da qualche anno ha scalato le classifiche, raggiungendo anche numeri strabilianti sulla piattaforma di YouTube con i video ufficiali delle sue canzoni. Questa sera per la prima tappa del suo 'E' sempre bello in Tour', il cantautore sarà a Casalecchio di Reno (Bologna) all'Unipol Arena. I biglietti sono ancora disponibili sul sito di TicketOne....Continua a leggere

Italia-Bosnia Stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BOSNIA-ITALIA DALLE 20.45 (VENERDI’ 15 NOVEMBRE) stasera (ore 20.45) si giocherà Bosnia Erzegovina-Italia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Gli azzurri, già certi di partecipare alla rassegna continentale e del primo posto nel girone, scenderanno in campo a Zenica per andare a caccia della nona vittoria consecutiva in questo percorso di qualificazione. Il successo è ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Stasera i casi di Salvatore Cipolletti e Maria Chindamo : Nell'appuntamento di stasera, ospiti di Federica Sciarelli i genitori di Cipolletti e un testimone per quanto riguarda il caso di Maria Chindamo.