Spoiler di ' Una vita' fino al 13 dicembre | gli Escalora ricattano Susana

Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una" giunta ormai al quarto anno di trasmissione in Italia. Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 dall'8 al 13a partire dalle ore 14.10. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sulle lettere minatorie che riceverannoe Rosina, sull'iniziativa di padre Telmo di ospitare gli abitanti dell'Hoyo in canonica e sulle paure di Felipe. L'arresto di Javier Le anticipazioni di "Una" ci segnalano che Javier verrà arrestato da Mendez per il tentato furto a casa di Samuel e per aver sparato a Raul. Felipe inizierà a temere per la solidità della sua professione, dopo aver perso un'importante causa in cui difendeva gli interessi della Marchesa di Diana.chiederà a Rosina di aiutarla a pagare i ricattatori ...

chia_wonderland : Confortante sapere che la soluzione la trovano persone che non hanno né un utero ne una vagina..spoiler: non sapete… - _nonabitoalmare : SPOILER è la playlist del decennio italiano perché quella ufficiale di Spotify ha solo canzoni nuove quindi mi sono… - arianamyheart7 : @Una_Gioia_Mai già io oggi avevo ben preso la possibilità di gettarmi dalla finestra per le 200 pagine di storia e… -