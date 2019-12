Spari tra la folla al luna park | paura a Genova | denunciato 17enne

Londra - Spari sul London Bridge : colpito un uomo armato di coltello. «Un morto e 4 feriti» - panico tra la folla : Paura nel cuore di Londra, a London Bridge, dove c'è stato uno scontro a fuoco. Scotland Yard ha annunciato di aver «fermato» un uomo armato con un coltello, si legge...

Il boato - la frana - il crollo del viadotto sull'A6 : «Fermi sull'orlo del baratro - davanti a me è Sparita la strada» : Liguria, nuovo dramma del maltempo: alle 14 di ieri una frana ha fatto crollare 30 metri di viadotto sulla A6. Lo choc dei viaggiatori. Due anni fa un'interrogazione sui ponti di quell'autostrada. La ricerca di possibili vittime

Spari a Moncalieri - uomo ferito da colpi d’arma da fuoco in strada : Agguato domenica mattina in strada a Moncalieri (Torino), dove un uomo di quarantacinque anni è stato ferito alle gambe e a un gluteo mentre passeggiava. L'aggressore è poi scappato per le vie vicine, lasciando a terra il ferito che è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e portato all'ospedale Molinette.Continua a leggere

Ilva - Conte e il retroscena sulla trattativa con Arcelor Mittal : condanna l'M5s alla Sparizione politica? : Nella giornata di venerdì, l'emergenza Ilva potrebbe uscire dallo stallo. Infatti è in programma un incontro a Palazzo Chigi tra il premier, Giuseppe Conte, e la proprietà della multinazionale ArcelorMittal. In quell'occasione, Conte proverà a convincere gli indiani a non recedere dal contratto e ad

Mafia : processo Capaci bis - pentito Riggio tra servizi segreti e verbali Spariti/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Sempre oggi è stato ascoltato, sempre in videoconferenza, il pentito di Mafia Maurizio Avola, ex boss di Catania. A differenza di quanto detto nel processo di primo grado sulla strage, oggi ha riferito qualche elemento in più. Secondo il collaboratore per addestrare gli stragisti di Ca

Mafia : processo Capaci bis - pentito Riggio tra servizi segreti e verbali Spariti/Adnkronos : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Colloqui investigativi in carcere mai registrati e scomparsi nel nulla, contatti con i servizi segreti, forse anche deviati, misteri irrisolti, poliziotti 007 e sullo sfondo la strage di Capaci. Nella sua prima apparizione, seppu